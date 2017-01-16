Doğru Yatak Seçimi İle Sağlıklı Uykular

Yaşamımızın yaklaşık üçte biri uykuda geçer ve sadece bu bile yatak seçiminin önemini vurgulamak açısından yeterlidir. Son yıllarda bu alana endüstrinin ilgisinin artmasıyla beraber bel sağlığına uygun yatak üretimi için firmaların çalışmaları artarak devam ediyor. Bu konuda piyasada birçok ürün bulunuyor. Ortopedik yaylı yataklar, visko yataklar ve lateks yataklar sayabileceğimiz yatak tipleri arasındadır ve bu konuda üretim yapan pek çok marka mevcuttur.



Omurga ve Diskler Üzerine Az Yük Binmeli

Omurga sağlığı açısından en uygun yatak; omurga ve diskler üzerine en az yükün bindiği pozisyonu sağlayabilen yataklardır. Omurgamızın gündüz koruduğu normal duruş pozisyonunu uyku esnasında da sağlamamız gerekir. Çok yumuşak, esnek veya çok sert yataklar belli bir süre sonra normal duruş pozisyonunu koruyamadığı gibi omurgayı ve diskleri zorlar. Çünkü omurga en az zorlandığı normal duruş pozisyonunu çok sert veya yumuşak yataklarda koruyamaz. Omurganın normal eğrilikleri uzun süre korunamadığı için doğal eğriliklerde artma ya da tamamen kaybolma söz konusu olabilir. Her iki durumda da bel omurlarını bir arada tutan bağlar aşırı derecede gerilir, omurlar arasındaki diskler üzerine aşırı yük biner ve omurlar arasından çıkan sinirler etkilenebilir. Bunun sonucu olarak da sabah kalktığımızda sırt ve bel ağrılarıyla güne başlamak zorunda kalırız. İlerleyen dönemde ise omurlar üzerinde oluşan bu aşırı yüklenmeler sonucu geri dönüşü olamayan hasarlar meydana gelebilmekte ve sonunda cerrahi müdahaleler gerektirebilecek rahatsızlıklar oluşabilir.



Doğru Yatak Seçimi Önemli

Omurga sağlığı için doğru yatak; doğal eğriliklerin korunmasını sağlayan, eğriliklerde artma veya azalmaya yol açmayacak yataklardır. Doğru yatak seçildiğinde omurgalar, bağlar, diskler ve sinirler üzerine aşırı yükler binmeyecek ve sonuçta bu oluşumlardan kaynaklanan ağrılar ortaya çıkmayacaktır. Doğru yatak seçimi konusunda kesin bir kural yoktur. Yatağın olması gereken ölçülerden sertliğine, kumaş türünden yatak tipine kadar çok fazla çeşit piyasada mevcuttur. Her ortopedik yatağın herkese uygun olduğu da söylenemez. İlk alındığında iyi gelen bir yatağın bu niteliğini ve özelliklerini ne kadar süre koruyacağı ve ne kadar süre sonra değiştirilmesi gerektiği de tam olarak belirli değildir.



Omurga Sağlığı İçin Özellikle Bunlara Dikkat Edin!

Yatak ölçüleri muhakkak kişinin boyundan en az 20 cm uzun olmalı ve yatak genişliği kişi için en az 95 cm olmalıdır.

Yatak çok sert veya çok yumuşak olmamalıdır. Orta sertlikte yatak seçilmelidir.

Marka güvenilirliği ve garanti süreside göz önünde bulundurulmalıdır.

Yatak süngerlerinin ve yaylarının esnekliğini ne kadar süre sonra kaybedeceği konusunda da muhakkak firmadan bilgi alınmalıdır.

Yatak seçimiyle birlikte yastık seçiminin de omurga sağlığı açısından önemli olduğu unutulmamalıdır. Belde olduğu gibi boyun bölgesinin de normal duruş pozisyonu desteklenmelidir. Özellikle yan yatışta başın yana düşmemesi, sırt üstü yatışta da arkaya sarkmaması gerekir. Yastık ense ve boynu destekleyerek başın yana veya arkaya düşmesini engellemeli ve boyun kaslarındaki zorlanma en aza indirilmelidir.