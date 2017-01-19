Doğumunun 100. Yılında Irving Penn

Sanatçı için şimdiye kadar yapılacak en kapsamlı sergi, 20 Nisan’da açılacak. Sevenleri, 2009’da hayatını kaybeden sanatçı için yapılacak bu büyük sergiyi gezmek için geniş vakit ayrılması gerektiğini söylüyorlar.

Irving Penn Vakfı, dünyanın en önemli müzelerinden biri olan MET’in daimi koleksiyonu için, sanatçının 70 yıllık kariyerinin en önemli 150 fotoğrafını bağışlıyor. Serginin özünü oluşturacak bu eserlerin yanında, daha az bilinen eskiz ve tabloları da yine ilk defa burada sergilenecek. Ayrıca sanatçının ilk süper model olan eşi Lisa Fonssagrives-Penn’in fotoğrafları da sergide bulunacak.



Henüz öğrencilik yıllarında Harper’s Bazaar’da çizimleri yayınlanan Penn, Saks Fifth Avenue mağazasının ve Vogue dergisinin sanat direktörlüğünü de yaparak genç yaşında yeteneğini belli etmiş.Fotoğrafçılar arasında da ilk gri veya beyaz fon önünde portre fotoğrafı çeken sanatçının; John F. Kennedy, Alfred Hitchcock, Martha Graham, Marcel Duchamp, Pablo Picasso ve Georgia O’Keeffe gibi önemli kişilerin portreleri de sergide yer alacak.Amerika’nın en önemli fotoğrafçısı olarak anılan Penn için düzenlenen sergide, ayrıca onun en sevdiği serisi olan ve Paris, Londra, New York’ta çekmiş olduğu “Küçük Esnaf” serisinden çalışmalar da görülebilir.