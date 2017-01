Doğu’nun İçtenliğinin Batı’ya Uzanan İsmi: Yuna

Benzer Haberler

yani Yuna, 1986 yılında Malezya’da doğdu. Müziğe küçük yaşlarda başlayan Yuna, 19 yaşındayken şarkılarıyla ülke çapında tanınmaya başladı. Kısa sürede uluslararası alanda üne kavuşan sanatçı, müzik hayatına New York’ta devam etti. Yuna aynı zamanda Malezya’nın özgürlük sanatçılarından birisi. Malayca ve İngilizce albümleri bulunan sanatçı birçok müzik ödülüne de sahip oldu., müziğin önemini çok erken yaşlarda fark etmeye başlamış. Aslında bu bir anlamda müziğe olan yeteneğini keşfetmesi için itici güç olmuş. 19 yaşında, hukuk öğrenimi sırasında bir gitar satın alarak kendi müziklerini ortaya çıkarmaya başlamış. Kadife sesi ve akustik gitarıyla hayat, aşk vb. konularındaki derin düşünceler içinde kendi şarkılarını yazmak istemiş.Kültürüne ve inancına özgü gelenekselliğinden vazgeçmeden, güzel sesi ve enstrümanları ile sahneyi dolduran Yuna, ilk albümünü 2008'de yapıyor. 2011'de ise New York merkezli bir firma ile anlaşıyor ve onu tüm dünya ile tanıştıracak bir albüm daha çıkarıyor. 2011 yılından sonra, tarzı ve tınıları Batı müziğine kaymış olsa da sesinde ve melodilerinde Doğu'nun içtenliği, hassasiyeti ve mistisizm hala hissedilebiliyor.Yuna popüler kültürün gerekliliklerini tamamen reddedemese de, yine de başörtüsünden, farklı giyiminden ve geleneksel duruşundan taviz vermiyor. Gelenekselliğine ve başörtüsüne verilen tepkilere ise kadın şarkıcıların cinsellikle özdeşleştirilmemesi gerektiğini söyleyerek karşılık veriyor. Bir kadın olarak, en sevdiği işi kendinden taviz vermeden yaptığını ve başarılı olduğunu söylüyor., dünyaca ünlü modacı Jimmy Choo ile birlikte Malezya'nın turizm elçisi. Malezya Turizm Bakanlığı'nın 2015 yılında yayınladığı Malezya tanıtım filmine ise muhteşem sesi ile eşlik ediyor.Yuna Instagram sayfasında kendisini modern kadının farklı bir türü olarak tanımlıyor. Yaptığı müzik dışında, kapalı diğer bloggerlardan kendisini farklı görmediğini söyleyen Yuna, kapandığında kendisini daha kendinden emin bulduğunu dile getiriyor.Kendisinden farklı olan kadınları da tüm özellikleriyle kabul ettiğini, farklılıkların güzel olduğunu vurguluyor. Yuna kendi kültüründen daha çok insanın, insanlar tarafından bilinmesini istiyor.Güneydoğu Asyalı kızların tenlerini beyazlatmak için beyazlatıcı ürünler kullandığını söyleyen Yuna, bu konuyla ilgili şöyle bir anısını paylaşıyor:Yuna ilgi çekici stili, Batı ile muhafazakârlığı arasında harmanladığı tarzdaki giyimi, modaya olan düşkünlüğü ve koleksiyonları ile takipçi sayısını da her geçen gün artıracağa benziyor.