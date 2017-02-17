Dolce Gabbana’dan 2017 Abaya Koleksiyonu

Daha önce DKNY’nin Ramazan ayına özel çıkardığı özel koleksiyon ile başlayan bu durum, H&M’in tesettürlü bir modeli marka elçileri arasına eklemesiyle devam etmişti. Dolce&Gabbana da özel bir abaya koleksiyonu çıkararak moda dünyasında yeni bir anlayışın gelişmesine önderlik etti. İlk abaya koleksiyonu ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve birçok Arap ülkesinde büyük ilgi gören marka, şimdi bu koleksiyonunun ikincisini çıkardı.



Önceki abaya koleksiyonunda siyah, beyaz ve bej rengine ağırlık veren Dolce&Gabbana, bu sefer karşımıza tam aksine rengarenk bir koleksiyon ile geliyor. Siyah parçaların yanında çoğunlukla Dolce&Gabbana ile bütünleşmiş irili ufaklı pembe çiçekler ve işlemelerin hakim olduğu koleksiyon leopar parçaları ile de Arap ülkelerinde yine çok büyük ilgi görecek gibi görünüyor.



Bakalım bu renkli koleksiyon bizim ülkemizde nasıl karşılanacak ve en önemlisi dünya markalarından muhafazakar koleksiyonların devamı gelecek mi?

