Dondurma Aşkına: Reebok ‘Ice Cream Instapump’



Rengârenk yaz mevsimi meyvelerinin dondurma topları ile buluşmasından doğan inanılmaz lezzet, şimdi de ayakkabı tasarımlarında yer buluyor. Reebok markasının 2017 yaz sezonu için hazırladığı dondurma aşkını yansıtan spor ayakkabılar, şimdiden büyük ilgi görmüşe benziyor.



Mint yeşili, pembe ve kahve renklerini barındıran Reebok markasının “Ice Cream Instapump” modeli, akmış dondurma görüntüsüyle yaz mevsiminin enerjik halini yansıtıyor. Biraz naneli, biraz çilekli ve çikolatalı dondurmanın bir araya gelmiş hali gibi gözüken Reebok Ice Cream Instapump modeline sahip olmak istiyorsanız size kötü bir haberimiz var. Bu lezzetli ve bol dondurmalı koleksiyona sahip olmak için biraz beklemeniz gerekecek, çünkü Reebok markasının yaz için ürettiği bu modelin lansmanı yapılsa da resmi satış tarihi henüz açıklanmadı.

