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Dr. Ender Saraç, Büyükyalı’da Sağlıklı Yaşamın İpuçlarını Paylaştı

Dr. Ender Saraç, Büyükyalı’da Sağlıklı Yaşamın İpuçlarını Paylaştı

Sakinlerine ve ziyaretçilerine her anlamda “iyi bir yaşam” sunmayı hedefleyen Büyükyalı, “İyi Yaşam Kulübü” etkinlikleri kapsamında, sağlıklı yaşam ve beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç’ı ağırladı.

Detoks içeceklerin sunulduğu lezzetli bir kahvaltıyla başlayan etkinlikte, Dr. Saraç, gün ışığından maksimum faydalanma imkânı sunan ferah yaşam alanlarının, kişilerin hayat kalitesine yaptığı olumlu etkilere değinirken, Büyükyalı’nın bu özellikleriyle, sakinlerine önemli bir ayrıcalık sunduğunu belirtti.
 
Dinleyicilerin interaktif katılım gösterdiği keyifli sohbet sırasında Dr. Saraç, konuklarla, sağlıklı yaşamın ipuçları ve doğru nefes alma tekniklerinin yanı sıra “2017’nin star yiyecekleri” listesini de paylaştı.
 

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Etkinlik, Dr. Saraç’ın “Çocuğunu Doğru Besle” kitabını imzalayarak konuklara armağan etmesiyle sona erdi.
Konuklar ayrıca, Büyükyalı’nın lüksü yeniden tanımlayan 4 farklı konseptteki örnek dairelerini gezme ve satış ekibinden detaylı bilgi alma fırsatını da yakaladı. 
 
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