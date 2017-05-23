Düğün Fotoğraflarında Hollywood Işıltısı

Düğün sezonu açılmaya başladı ve tüm adaylar itinayla hazırlıklarına devam ediyorlar. Bu hazırlıklardan biri de o unutulmaz günün gelecekte müthiş bir hatıra olacak olan fotoğrafları. Herkes bu fotoğraflarda mükemmel görünmek, bu mutlu gününde ışıl ışıl gülümseyebilmek ister. İşte biz burada devreye girerek onların bu isteklerini Hollywood Smile uygulaması ile gerçeğe dönüştürüyoruz. Daha güzel bir gülüş, daha dikkat çekici dudaklar ve daha ışıltılı bir gülüş için bu uygulama harika ve inanılmaz sonuçlar alıyoruz. Peki, nedir bu Hollywood Smile ve biz bunu nasıl yapıyoruz?



Hollywood Smile, dişlerin görünürlüğünün artırılıp dudakların daha hacimli göründüğü, kişilerin Hollywood yıldızları gibi gülümsemesini amaçlayan bir tedavi şeklidir. Bu uygulama için öncelikle hastanın fotoğrafları çekilip; diş yapısı ve çene yapısı ortaya çıkartılır. Ayrıca alınan ölçüler ile birlikte modelleme yapılır. Bilgisayar teknolojileri kullanılarak, hastanın dudak, yüz ve diş oranları belirlenir ve bu doğrultuda bir tasarım yapılır. Buna göre hastanın ideal diş formu ve de boyutları belirlenmiş olur. Bu kısımda hastanın isteği çok önemli, nihai sonuca gitmeden önce birlikte karar verilir. Sonraki aşamada ise elde edilen veriler, yani hastanın ilk fotoğrafları ile sonradan elde edilen elektronik veriler teknisyene gönderilir. Böylece alçı modeller ile mock up dediğimiz hastanın dişlerinin prototipleri hazırlanır. Mock up’lar hazır olduğunda ise hastanın ağzına uygulanması ile hastanın sonuçta nasıl bir görünüme kavuşacağını görmesi sağlanır. Tüm bu işlemler yapılacak uygulamanın niteliğine göre bir hafta ile bir ay aralığında bitebilir.



Laminate; Hollywood Smile için çok tercih edilen uygulamalardan biridir. Lamina, Latince yaprak anlamına gelir. Dişlerin kesilmeden yalnızca ön yüzlerinin 0.3-0.7 mm inceltilmesiyle uygulanan ve sağlam diş dokusunun inceltilen bölgeye porselen diş laminalarının yapıştırılma uygulamasıdır. Porselen lamina diş tedavisi, neredeyse herkese uygulanabilir bir yöntemdir. Laminalar iyi bir ağız bakımı koşuluyla çok uzun yıllar problem yaşanmadan kullanılabilirler. Bunu da nedeni diğer yapıştırma yöntemlerinden daha üstün özelliklere sahip porselenden imal edilmeleridir. Lekelenme ve aşınmaya karşı daha sağlam olurlar. Ömürlerini uzatmak adına ağız bakımına hassasiyet göstermek gerekir.



Diş eti ile ilgili sorunları; rengi ve boyutu değişebilen dişetlerini tedavi ederek çözümlemeye bakıyoruz. Diş etlerimiz fazla görünüyor ve bu da gülümsememize yansıyor olabilir. Gummy Smile dediğimiz bu estetik sorunu Pembe Estetik uygulamalarıyla (gingivektomi) yani diş etlerini azaltarak ve bazen de üst dudağı çok çeken kasa botoks uygulayarak ideal ölçüye getirebiliyoruz. Bu işlemler sonrası iyileşme için bir haftaya ihtiyacımız var.



Hollywood Smile uygulamalarında kullanılan hızlı yöntemlerden biri de Bonding uygulaması. Bonding dişin rengini ya da şeklini değiştirmek, büyütmek ve kaviteleri (diş boşluklarını) doldurmak amacı ile dişe uygulanan ek uygulamadır. Bu tedavide kullanılan mikrofil ajanlar, doğal dişin yüzeyine tutturularak, şekil ve renk kusurlarını kolayca giderilebilmektedir. Bonding günümüzde en çok tercih edilen ve son aşama olarak uygulanan koruyucu diş hekimliği uygulamalarından biridir. Kısa, küçük ve aralıklı dişlerde özellikle tercih edilir. Bazen çok koyu dişlerde beyazlatma amacı ile de bonding kullanabiliyoruz. Yani beyazlatma işlemine rağmen açılmayan dişlerin üzerine bu uygulamayı yapıyoruz.



Düğün öncesi yapılmak istenen uygulamalardan biri de diş beyazlatma. Diş temizleme ve parlatma işlemleriyle en kısa sürede fark yaratabiliriz. Diş temizleme işlemi tamamen doğal bir işlemdir ve kimyasal hiçbir uygulama içermemektedir. Ayrıca ofiste yapılan lazerli diş beyazlatma sistemleri ile daha da beyaz gülüşlere sahip olabilirsiniz. Herkesin dişleri aynı yöntemle beyazlamıyor. Nasıl bir sonuç elde edeceğimizi belirleyen birçok etken var. İşte bu yüzden diş beyazlatmaya karar vermeden önce diş hekiminizle görüşmeniz en doğru olanıdır.



Gülüşünüz güzel, özgüveniz yerinde olduğunda, doğallığınız ile tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz. Hayatınız boyunca gülüşünüzü koruyun. Bunun için öncelikle düzenli ağız bakımı alışkanlıklarının elde edilmesi gerekir. Diş fırçalama, ip kullanımı ve 6 aylık düzenli diş hekimi kontrolü ile dişlerinizin sağlıklı ve güzel kalmasını sağlayabilirsiniz. Güzel bir gülüşe sahip olmak her şeye bedeldir.



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