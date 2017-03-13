Düğün Öncesi Bedeninize Yatırım Yapın!

Bedensel ve ruhsal iyilik her zaman güzelliği ortaya çıkarmıştır. Gelinlik provaları esnasında gelinliği daraltarak incelmek istiyorsanız, mutlaka iyi hissettiğiniz bedende gelinlik giymek ve daha dinamik olmak için bu püf noktaları göz ardı etmemelisiniz. Zamanınız varsa bir beslenme uzmanı ile görüşün ve ideal ağırlığınız için mutlaka sağlıklı bir planlamaya girin. Bu süreçte beden tipinize göre beslenme planlanması çok önemlidir.



İnce kalmak, biraz daha incelmek için beyaz undan yapılan ve içeriğinde maya bulunan yiyeceklerden bir süre uzak kalın. Böylece hızla fazla suyu atan vücudunuz rahatlayacaktır. Ödem atmak için bir diğer yöntem de haftada üç gün lenf drenaj yaptırmanızdır.

Özellikle az su tüketiyorsanız mutlaka günlük su içiminizi 2 litreye çıkarın. Su içmekte zorlanan bir kişiyseniz hem su içmek için hem de iştah dengelemek için 2 litre suya akşamdan koyacağınız 5-6 yaprak nane, 1 dilim limon ve 1 kabuk tarçın ile lezzetli bir su yapabilirsiniz.

Ara öğün alışkanlığı kazanın ve mutlaka günde en az bir ara öğün yapın. Bu ara öğününüzün muhakkak paketli olmayan, şeker oranı düşük besinlerden biri olmasına dikkat edin. Örneğin 2 ceviz ve yarım elma, yarım muz ve sütlü kahve veya 10 badem ile ½ portakal gibi dengeli öğünlerden oluşmasına özen gösterin.

Güne mutlaka yüksek proteinli bir öğünle başlayın. Muhakkak yumurta ve peynirin olduğu, ekmek yerine grissini veya 1 tortilla lavaşından oluşan yanında bol sebzeli bir kahvaltı tercih edin.

Meyve suları ve asitli içeceklerden uzak kalın, insülin salınımına neden oldukları için sonrasında daha çok acıkmanıza neden olacaktır.

2 yumurtalı omlet, ½ su bardağı soya sütü içine ½ su bardağı yulaf ezmesi ve 1 yemek kaşığı yaban mersiniBüyük boy salata (yağsız bol limonlu),100 gram et veya tavuk veya 200 gram somon balığı (ızgara), limon sıkılmış maden suyu½ su bardağı yoğurt içine 1 kivi ve 10 adet dövülmüş badem1 büyük kase sebzeli çorba ( yağsız), 1 büyük salata kasesi lor peynirli salata (tüm mevsim sebzeleri karışık kullanılabilir, lor peyniri 2 yemek kaşığı )