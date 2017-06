Düğün Öncesi Diyet Nasıl Olmalı?

Düğüne hazırlanmak için çok düşük kalorili bir diyet uygulamayın. Çünkü kilonuzu koruma şansınızı ortadan kaldırarak, evlenir evlenmez fazlası ile kilolarınızı geri almanıza neden olabilir. Ayrıca hızlı kilo vermek için düşük kalorili bir diyet uygulamanızla, daha sağlıklı ve yavaş kilo verebileceğiniz bir diyet programı uygulamanız arasında en fazla 2 kilo olacaktır. Bu kadar fark için metabolizmanızla oynamanıza ve kıtlığa sokmanıza hiç gerek yok! Bununla beraber düşük kalorili diyetler vücut yağının değil, kas ve suyun gitmesine neden olur. Bu şekilde verilen kilolar çok fazla formda göstermez. Oysa vücut yağından bilinçli olarak kilo verebilirseniz; 2 kg verdiğinizde 3-3,5 kilo vermiş gibi bir bölgesel incelme kazanırsınız. Düğünden önce aktivite olarak özellikle yüzmeyi tercih edebilirsiniz. Bütün vücudunuzu eşit ölçüde çalıştırdığı için bölgesel incelmenize çok destek olacaktır. Bol su içmeyi de ihmal etmemelisiniz. Çünkü cildinizin güzel olması özellikle düğün gününde çok gerekli. Ayrıca; düğün öncesi zayıflamak istiyorsanız; öncelikle mantıklı bir hedef belirleyin. Düğüne iki hafta kala yapacağınız diyet sağlıklı olmak koşulu ile size iki kilo verdirebilir.



Almanız gereken besin öğelerini mutlaka dengeleyin. Her gün süt-yoğurt, meyve, sebze, salata, et ve ekmek ya da ekmek grubunu mutlaka tüketin.



Müstakbel eşinizi kilonuza ve formunuza dikkat ettiğinizi söyleyin. Size destek olursa, işiniz daha kolay olur. En çok onunla vakit geçireceğinizi düşünürsek yanınızda pasta, dondurma tüketen biriyle bu programa uymak sizi zorlar. Ayrıca kendi ailesinin yanında da ayıp olmasın diye gereksiz besin tüketimi yapmanızı engelleyebilirsiniz. Bu dönemde stresi mümkün olduğu kadar hayatınızdan uzak tutmaya çalışın. Kafein stresinizi tetikler ayrıca selülitlerinizi de artırır. Mümkün olduğu kadar kafeinden uzak durmaya çalışın. Sizi rahatlatacak papatya, ıhlamur gibi bitki çayları tüketin. Bol bol çiğ sebze-meyve tüketimi sağlığınız, cildiniz için gerekli olan vitamin ve mineral desteğini kazandırır. Ayrıca saçlarınızın ve tırnaklarınızın daha güzel görünmesini sağlar. Öğle veya akşam öğünlerinde, ekmek yerine 6 yemek kaşığı pirinç tüketebilirsiniz. “USA Rice Federation” verilerine göre; yarım fincan pirinç pişmiş olarak servis edildiğinde 103 ile 108 kalori içeriyor. Pirinç aynı zamanda sebzeler ve yağsız et proteinleri gibi sağlıklı gıdalar için iyi bir eşlikçi.





UFAK TÜYOLAR



- Yediklerinize dikkat edin. Tuzlu ve yağlı yiyecekleri fazla tüketmeyin.

- Sigaradan kaçının, mümkünse hiç içmeyin!

- Bol su için.

- Kilonuza özen gösterin.

- Uzun süre ayakta durmayın ya da uzun süre oturmayın.

- Herhangi bir fiziksel aktiviteyi yeterli oranda yapmaya çalışın. (Yürüme, merdiven çıkma, yüzme, jimnastik vb.)

- Düzenli olarak masaj yaptırın.

- Bol posalı ve lifli yiyecekleri tercih edin.

- Fast-food beslenme şeklinden uzak durun.

- C Vitamini kaynaklarını tüketmeye özen gösterin. C vitamininin selülitleri azaltıcı ve oluşumunu engelleyici etkisi vardır. Meyveler C vitamininden zengin olduğundan beslenme ve diyet programınızda yer almalıdır. Özellikle; limon, kivi, portakal, şeftali.