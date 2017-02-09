Düğün Şıklığı: Siyah & Gold

Aynı zamanda marjinal ve uç bir renktir. Dengeyi, kullanılan diğer renkle yakalayan bir elbise var karşınızda. Gerek Fransız dantelli kumaş seçimiyle gerekse göze hoş görünen detaylarıyla beni benden aldığını söyleyebilirim.



Modaya ayak uydurmaktansa farklı ve beni yansıtan tasarımları denemeyi seviyorum. Zamanın gerisinde ya da ilerisinde kalmış olması pek de mühim değil aslında. Bu elbisede de bu tadı almak mümkün. Yapmış olduğum kombindeki gibi modern ve vintage tarzı karıştırmayı seviyorum.



Tabii ki elbiseyi taçlandıran aksesuarları da unutmamak gerek. Elbisedeki detaylar fazla olduğu için takı seçimini minimum seviyede tutmak en ideali diye düşünüyorum. Aynı düşünce, çantanın renk ve modeli için de geçerli. Şal tercihimi de yine sadelikten yana seçiyorum.



Gelelim son vuruşa... Elbisenin modeline ve uzunluğuna uygun ayakkabı seçimi adımlarımıza eşlik etmeli.



Kübra Karakaş

