  1. Anasayfa
  2. Düğün Şıklığı: Siyah & Gold
Düğün Şıklığı: Siyah & Gold

Düğün Şıklığı: Siyah & Gold

Bir düğün daveti için kullanabileceğiniz en asil ve etkileyici renktir siyah.

Aynı zamanda marjinal ve uç bir renktir. Dengeyi, kullanılan diğer renkle yakalayan bir elbise var karşınızda. Gerek Fransız dantelli kumaş seçimiyle gerekse göze hoş görünen detaylarıyla beni benden aldığını söyleyebilirim.

Modaya ayak uydurmaktansa farklı ve beni yansıtan tasarımları denemeyi seviyorum. Zamanın gerisinde ya da ilerisinde kalmış olması pek de mühim değil aslında. Bu elbisede de bu tadı almak mümkün. Yapmış olduğum kombindeki gibi modern ve vintage tarzı karıştırmayı seviyorum.

Tabii ki elbiseyi taçlandıran aksesuarları da unutmamak gerek. Elbisedeki detaylar fazla olduğu için takı seçimini minimum seviyede tutmak en ideali diye düşünüyorum. Aynı düşünce, çantanın renk ve modeli için de geçerli. Şal tercihimi de yine sadelikten yana seçiyorum.  

Gelelim son vuruşa... Elbisenin modeline ve uzunluğuna uygun ayakkabı seçimi adımlarımıza eşlik etmeli.
 
Kübra Karakaş
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: iletisim@aysha.com.tr
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.