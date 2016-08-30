Düğüne Son 5 Adım!  

Gelini gelin yapan yalnızca üzerindeki o beyaz elbise sanıyorsanız yanıldığınız apaçık ortada. En önemli detaylardan birinin aksesuarlar olduğunu açıklayarak devam edelim.



Hayatınızda kaç kez evleneceğinizi hayal edersiniz? Elbette bu ilk ve son olmalıdır. Öyleyse hayallerinizi erteleyeceğiniz başka bir düğün yok! Gelinliğiniz, onu tamamlayan aksesuarlarınız ve ayakkabılarınız… Her gelinin yaşadığı, tadına varanların tatlı dediği telaşlar, onları farklı kılan detaylarla özel oluyor. Sizi anlatacak mükemmel seçimleri yapmaya hazır mısınız?



İdeal Gelinlik



Nişan merasimi sona erdi ve düğüne kısa bir süre kaldı. Belki de daha aylar var ama bu düğün telaşınızı ertelemenizi gerektirmez. Hangi gelin bu süreçten sonra gelinliğini tasarlamadan edebilir ki? Elinize bile almadığınız evlilik dergileri, tıklamadığınız gelinlik siteleri artık en uğrak noktalarınız haline gelir. Acaba hangisi size yakışacak diye çevirmediğiniz sayfa kalmaz. Değiştirdiğiniz kararlardan sonra annenize, arkadaşlarınıza ya da kuzenlerinize fikirlerini sormaktan siz keyif aldıkça onların yorulduğunu görür hale gelirsiniz.



Bu panik halleri bırakın şimdi ve sınırlarınızı belirleyin. Gelinliğinizin nasıl olacağına dair detayları kafanızda oturtun. Yakası, eteği, kolları, kumaşı gibi gelinliği oluşturan parçalar yavaş yavaş şekillenmeye başlayacaktır. Katalog ya da dergilerde beğendiğiniz gelinlik sayfalarını yırtın. Tüm olasılıkları önünüze koyduğunuzda en güzelini bulmak için elemek daha da kolay olacaktır. Siteler için de aynı şeyi deneyebilirsiniz. Beğendiğiniz modellerin çıktısını alın mesela.



Mağazaları dolaşırken de yalnızca vitrinleri seyretmekle yetinmeyin, içeri girin ve deneyin. Üzerinizde nasıl duracağını görür, size neyin yakıştığınızı bilirseniz hayalinizdeki gelinliği daha net oluşturabilirsiniz.



Oleg Cassini

Atasay Lovever

Ayakkabı çoğu kadın için bir tutkudur. Sayısını bile hatırlamadıkları ayakkabıları arasında unuttukları bile olur. Bu nedenle uzun elbisenin altında görünmese de her gelinin en çok önem verdiği ikinci konudur. Biz de bu zorlu seçimi kolaylaştırmak için birkaç ipucu verelim.Öncelikle şık bir görüntünün yanında ayak sağlığınızı da düşünen bir model arayın. Sonra gelinliğinizin boyunu düşünerek bir seçim yapın. İnce uzun topuklu stilettoları da gözünüzden uzak tutun. Takılıp düşme ya da ayağınızı burkma ihtimali ile geçen bir gece istemezsiniz. Cesaretiniz varsa tabii ki tercih sizin! Bu durumda da yumuşak deriden seçtiğiniz ayakkabılarınızın içine tabanınızı rahat ettirecek pedlerden yerleştirebilirsiniz. Böylece acı çektiğini gizlemeye çalışan bir suratla gülücükler saçmak zorunda kalmazsınız.Sizi ilk gören önce yüzünüze bakacak ve tabii saçlarınıza da. İlk izlenimin önemini sanırız biliyorsunuz. Her şeyden önce siz bir gelinsiniz! Sade bir topuzla yetinmeyeceksiniz değil mi? Gösterişli bir saç aksesuarı bu sezonun olmazsa olmazları arasında diyebiliriz. Gelinliğiniz ve saç modelinize nasıl bir toka yakışır bir düşünün; taşlı mı, incili mi? Taç, bant, tarak ve iğne gibi seçeneklerden uygun olanı belirleyin. Saçlarınız arasından kaymayacak ya da başınıza batıp saçlarınızı bozmak zorunda bırakmayacak, kısaca kendinizi iyi ve tabii güzel hissettiğiniz bir tercihte bulunun.Henüz denemeden karar vermeyin. Birçok gelin, gelinliği ile birlikte duvağını takana kadar duvak takma fikrine sıcak bakmıyor. Ancak kendilerini baştan aşağı beyazlar içinde süzülürken gördüklerinde kararları değişiyor. Gelinliği tamamlayan bir parça duvak; gelin olduğunuzu hissettiren önemli bir detaydır… Gerçekten ne istediğinizden emin olmanın tek yolu denemektir. Uzun, işli veya taşlı bir duvak zarif gelinliğinizi görkemli bir havaya sokabilir.Herkes takıp takıştırıp düğününüze gelirken, ben sadeliği seviyorum deyip mücevhersiz kalmayın! Gelinliğinizi taş ya da incili bir gerdanlıkla süsleyebilirsiniz. İncinin renginin gelinliğiniz ile tıpatıp uyuşmaması konusundaki endişelerinizi unutun. İyi bir inci, yanardöner renklidir ve gelinliğinizin rengini yansıtacaktır. Hem sade hem şık olmak için zarif bir incili takım iyi fikir olabilir. Seçim sizin!