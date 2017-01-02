Düğünlerden Düğün Beğen

Dünyanın farklı yerlerinden, farklı düğün adetlerine bir bakalım istedik. Şimdiden söyleyelim, yazının sonunda Türkiye’de evlendiğiniz için şükredebilirsiniz.



- İskoçya’da ‘groom blackenings’ adındaki gelenek şanssız damatlara gelsin: ama ne şanssızlık! Damadın arkadaşları, damadı bir kenarda sıkıştırıyorlar ve kollarını vücutlarına bağlıyorlar. Damadı; şeker pekmezi, tüy, un ve kurum gibi karışımı simsiyah olan maddelere buluyorlar. Damat nasıl mı kurtuluyor? Arkadaşlar, yani suçlular, inanılmaz sesler çıkararak, tüm bakışların damadın üzerine değdiğinden emin olduktan sonra damat çözülüp, temizleniyor. İskoçya’nın bazı yerleşim yerlerinde maalesef tüm bunlar gelinin başına da gelebilir!



Merve A. Tokyay

- Pakistan'da damat adayı, kızın aile büyükleri tarafından zorlu bir sınavdan geçiriliyor. Bu sınav, aile büyüklerinin damat adayına akla gelebilecek tüm hakaretleri etmeleri, damat adayının ise tüm bunlara katlanabilecek kadar soğukkanlı olmasına dayanıyor. Sınavdan başarıyla geçen genç, böylece evlilik iznini de almış oluyor.- Bosna-Hersek'te evlenme çağına gelmiş gelin adayını isteyen damat adayı, kız evine yemeğe davet ediliyor ve ailenin büyükleri ile söz konusu evlilik hakkında tartışıyorlar. Kızın aile büyükleri damat adayı hakkında bir karara vardıktan sonra kahve ikramına geçiliyor. Şekerli kahve damat adayının evlilik için uygun görüldüğü, sade olması ise damat adayının reddedildiği anlamını taşıyor.- Hindistan'da da damat, gelinin kıyafetinden sorumlu oluyor. Gelin, beyaz gelinlik yerine, "sari' denilen özel bir giysi giyiyor. Törene gündelik kıyafetlerle gelen gelin, daha sonra kocasının kendisine sunduğu kıyafeti giyiyor.- Meksika’da düğün yemini sırasında gelin ve damat birbirlerine bağlanıyor ve bu bağın adına ‘el lazo’ deniliyor. Nasıl mı? Gelin ve damadın boyunlarından geçirilen ve sekiz şekli verilen bir kurdeleyle. Kurdele sonsuz beraberliği simgeliyor. Bu bağ zaman zaman dantelden, boncuktan hatta portakal çiçeklerinden oluşabilir. Ama asla inci bir el lazo göremezsiniz. Zira gelinin inci takması uğursuzluk işareti olarak görülüyor. Seremoni sonunda bu bağ, geline veriliyor ve ondan ömrü boyunca saklaması bekleniyor.- Kore’de düğüne günler kala, damadın yakın arkadaşları tarafından kız evine ‘ham’ adında bir sandık, bir nevi bohça götürülüyor. Sandığın içinde çeşitli hediyelerin yanında siyah ipeğe sarılmış evlilik teklifi mektubu bulunuyor. Bu mektup gelin için oldukça önemli. Sonsuza kadar birlikte olacaklarına dair temennilerle mektup da sonsuza kadar saklanıyor. Hatta kadın vefat ettiğinde bu mektupla birlikte defnediliyor.