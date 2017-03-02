Düğününüzde Gerçek Bir Prenses Gibi Görünün

“Gelin adaylarının vitrinlerde ve dergilerde görüp beğendiği bir gelinliği alması bazen doğru ve yeterli bir seçim olmayabiliyor.” diyor Stil ve İmaj Danışmanı Burçak Ilıman. Vitrinlerdeki 90-60-90 ölçülerine uygun o muazzam gelinliklerin her vücut şeklinde aynı görüntüyü sergilemediğini söyleyen stil ve İmaj Danışmanı Burçak Ilıman’dan Aysha gelinlerine özel tavsiyeler...



Ölçüleri 90-60-90 olan kum saati vücut tipi, model gibi deyiminin vücut bulmuş halidir. Oldukça orantılı bir vücut tipine işaret eden kum saati vücut tipi, her gelinlik modelini cesurca deneyebilir. Özellikle ‘’Deniz Kızı’’ ya da ‘’Trompet’’ tarzı gelinlikler, orantılı vücut hatlarını gözler önüne sermek için ideal olanıdır. Düz, kabarık model gelinlikler, düzgün vücut hatlarını kapatacağından tercih etmemelerini öneririm. Kum saati vücut tipinde dar gelinlikler ve A kesim gelinlikleri de rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ayrıca dantel detaylarla süslenen gelinlikleri, uygun aksesuarlarla tamamlayarak etkileyici bir görünüm oluşturabilirsiniz.Normal ya da küçük göğüsler, ince bel ve geniş kalçalarEğer armut vücut tipine sahipseniz vurgulamanız gereken yer kesinlikle incecik beliniz. Üst bedeni daha geniş gösterecek drapeli, kayık yakalı parçaları seçerken; alt bedende kalçalarının genişliği gizleyecek kabarık modelleri tercih etmelisiniz. Etek kesiminde ise A kesim gelinlik modeli sizler için uygundur. Prensesler gibi salınmak isteyenler için prenses kesim gelinlikler vazgeçilmezler arasında.Elma vücut tipinin karakteristik özelliği; vücudun üst kısmının alta göre daha geniş olmasıdır. Bu nedenle öncelikle balon eteklerden, likralı ve saten kumaşlardan, kuyruklu ve vücudu saran modellerden, yuvarlak yakadan kaçınmalısınız. Bu vücut tipinin kurtarıcı gelinliği ise düz kesim gelinlikler ile A kesim gelinlik modelleridir. Dilerseniz Helen tipi gelinlik de sizi kusursuz gösterecektir.Dikdörtgen vücut tipinin en belirgin özellikleri dar kalça, geniş omuz ve normal ya da küçük göğüslerdir. Eğer dikdörtgen vücut tipine sahipseniz düz kesim gelinlik modelini tercih edebilirsiniz. V yaka ya da küçük kollu gelinlik modelleri de bu vücut şekline sahip gelinler için idealdir.Kısa boylu ve kiloluysanız prenses model gelinlikten uzak durmalısınız. Bu model sizin olduğunuzdan daha kilolu gözükmenize neden olacaktır. Kısa boylu ve zayıfsanız çok kabarık olmayan A kesim gelinlikleri tercih edebilirsiniz. Eğer tüm vücudunuz orantılı bir şekilde zayıfsa o zaman sizi gösterişli gösterecek bir model seçmelisiniz. Örneğin; kabarık etek, üç boyutlu çiçekler, geniş omuzlu gösterecek detaylar sizi ön plana çıkaracaktır. Ayrıca prenses etekler, taşlı gelinlikler sizin için uygundur.