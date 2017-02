Dünyada Gezilmesi Gereken Moda Müzeleri

Peki, bu kadar geniş ve tüm insanlığı etkisi altına alan bir kavramın, ne kadarlık bir müze tarihi var? Moda müzeciliği kavramı, genel müzecilik tarihine göre daha çok yeni sayılır. 1960’larda başlayan dönemde müzelere çağdaş modanın girdiğini biliyoruz. Yani müzeler, modayı popüler kültürün bir unsuru olarak görüp onu dönemin tasarım ve kültür temsilcisi olarak koleksiyonlarına katıyor.



Bugün bizde gerçek anlamıyla bir moda müzesi olmasa da dünyada çok güzel örnekleri var. Sizlere dünyanın çeşitli yerlerinde gezebileceğiniz en iyi moda müzelerini derledik…



The Metropolitan Museum Of Art – New York



Victoria and Albert Museum – Londra

Palais/ Musee Galliera – Paris

Museum at FIT – New York

FIDM – Fashion Design Museum Of Los Angeles

Kyoto Costume Institute – Kyoto

Fashion and Textile Museum – Londra

Bilinen adıyla MET, yani Metropolitan Museum of Art, New York’un gözbebeği. Bulundurdukları kostüm koleksiyonunun temeli, sosyal sorumluluk işlerinde çalışmayı seven zengin iki kız kardeşin Neighborhood Playhouse adında küçük bir mahalle tiyatrosu açmasıyla atılmış. 1915’te Manhattan’da kurulan bu tiyatro için tasarlanan kostüm koleksiyonu, kardeşlerin ünlü bir aktör kızı olan Aline Berstein ile ortak olması ile daha da büyümüş. Ve çok geçmeden de ilk geçici sergilerini 1937’de Rockefeller Center’da açmışlar.MET’in yükselişi, bu sergilerin Amerika moda endüstrisine yarar sağlamasının görülmesi ile daha da artar. Her bir sergide gelen kişi sayısı artarken, bir yandan da Rockefeller Center’da sektöre dair konuşmalar ve eğitimler yapılmaya başlanır. Bu sıralarda önce müze Museum of Costume Art olur, sonra Metropolitan Museum of Art ile birleşir.Dünyada moda müzeciliğinin ilk örneklerinden olan bu müzenin her yıl beklenen görkemli Met Gala’sının ilki de, müze için bağış toplamak amacıyla Eleonor Lambert tarafından başlatılmış. MET’in dijital arşivlerinden ortalama 375.000 fotoğrafı kullanıma açtığını, müzenin kendisi gibi zengin bir kaynak olduğunu da söylemekte de yarar var…Bugün dünyanın en büyük dekoratif sanatlar koleksiyonuna sahip olan müze, 1852’de kurulmuş. İsmini Kraliçe Victoria ve Prens Albert’ten alan müzede; seramikten, mücevhere, heykelden baskıya, cam işlerinden metal işlerine kadar aklınıza gelebilecek her türlü parça bulunuyor.Müzenin tekstil ve moda alanları da oldukça geniş. İlk kez 1913’te sergilenmeye başlanan kostümler, o dönemin üç ünlü ressamının çizimde referans aldıkları kostüm koleksiyonlarını müzeye bağışlamaları ile toparlanmış. Ayrıca 1971’de ilk moda sergisi “Fashion, an Antology by Cecil Beaton”i açan müzede; serginin küratörlüğünü unutulmaz İngiliz fotoğrafçı Cecil Beaton yapmış.Moda dünyasının merkezi Paris’in moda müzesi ise Palais Galliera. Müzenin temelleri 1920’de Moda ve Kostüm Tarihi Birliği’nin 2000 parçalık bir kostüm koleksiyonunu Paris’e bağışlamasıyla atılmış.İkinci Dünya Savaşı sonrası moda endüstrisini ayağa kaldırmaya çalışan Paris’te kostüm müzeciliğinin etkisi fark edilmiş fakat müze ancak 1977’de şimdiki mekânı Palais Galliera’ya yerleşebilmiş.Bir ara renovasyon sebebiyle kapalı olan müze, 2013’te kapılarını tekrar açtı. Şimdilerde müzede sadece geçici sergiler düzenliyor.Moda severleri her defasında şaşırtan sergileri ile bilinen müze, “New York’taki en moda müze” sloganının hakkını veriyor.1969’da kurulan ve ilk sergisini 1975’te açan müze; akademik tarafının verdiği güçle de moda dünyasının öncü araştırma kaynaklarından olmayı amaçlıyor. Müzenin direktörü olarak da bilinen kişi ise, önemli moda araştırmacısı Valerie Steele. Sergilerinin hepsinde hem akademik hem eğlenceli hem de cesur bir taraf bulunduran müzede, Mayıs 2017’ye kadar “Black Fashion Designers” sergisi gezilebilir.1969’da Los Angeles’ta bir moda okulu olarak kurulan FIDM, tasarım öğrencilerinin kendilerini geliştirmeleri için inceleyecek giysilere ihtiyaçlarının olduğunu fark edilmesiyle müzeye dönüştürülmüş. Hiçbir kar amacı gütmeyen müzenin ilk koleksiyonunda da okul eğitmenlerinin kendi kıyafetleri sergilenmiş. Müzenin en önemli ve kıymetli tarafı ise burada bulunan Gianni Versace’nin erkek koleksiyon arşivi.Japonya’nın Kyoto şehrinde bulunan KCI; moda kavramını sosyal, ekonomik ve toplumsal bir bütün olgu olarak kabul edip onu araştırma konusu yapan bir müze. 12.000 parçadan oluşan koleksiyonun en dikkat çeken yanı ise 1000 parçadan oluşan Comme Des Garçons bağışı.Tekstil, mücevher ve çağdaş moda alanlarında dikkat çekici bir müze olan Fashion and Textile Museum, tasarımcı Zhandra Rhodes tarafından kurulmuş. 2003’te kurulan müze; özellikle cesur ve renkli baskılı kumaş tasarımları ile ünlü olan ve Freddie Mercury, Prenses Diana için tasarımlar yapan Rhodes’tan tabii ki nasibini alıyor. Ayrıca Londra’nın eski üretim bölgesi olan Bermondsey Street’de bulunan müze, bölgenin etkileyici ve ilham veren ruhundan da faydalanmayı amaçlıyor.Son dönem moda müzelerinin en dikkat çekicilerinden biri olan Santiago Moda Müzesi, tekstil tüccarı bir aileden gelen Filistinli Jorge Yarur Bascuñan tarafından açılmış. Ailesine ait cam evi bir moda müzesine dönüştüren Jorge, 10.000 parçalık bir koleksiyon toplamış. Müzenin koleksiyonu özellikle 1980’lere ait “Hanedan” dizisi kostümleri ile ilgi çekiyor. Ayrıca kurucusu şimdilerde ikinci bir müze açmak için çalışıyor.