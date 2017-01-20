Dünyadan Doğa Harikaları

Juneau Icefield’ın kollarından biri Mendenhall Buz mağaraları, Mendenhall buzulunun altında yer alıyor. Başkent Juneau’ya 21 kilometre uzaklıkta bulunan mağaranın yüksekliği 67 metre, eni ise 2.4 kilometre. Ayrıca mağarada yürüdükçe erime özelliği var, şaşırmamak gerek!10.582 km² büyüklüğüyle devasa bir aynaya benzeyen ve Dünya’nın en büyük tuz göllerinden biri olan Sayar de Uyuni, özellikle Güney Afrika flamingoları için büyük önem taşıyor. 3.653 metre yükseklikte bulunan gölün dikkatleri çeken beyazlığı tuzdan çok buza benziyor.Antilop Kanyonu’nun asıl adı “suyun taşların arasından aktığı yer” olarak biliniyor. Navajo kumtaşlarının erozyonu sonucunda meydana gelen kanyon, temelde ani su baskınları ve devamında gelen su altı olayları ile oluşumunu tamamlamış. Muson yağmurları döneminde kanyona hızla dolan su, kanyonu aşındırarak su yollarına sebep oluyor ve bu yollarda yürüyen biri suyun akışını takip edebiliyor.Waitomo Ateşböceği Mağaraları’nda yaşayan ve mağarayı ışıl ışıl yapan ateşböcekleri, yalnızca bir sivrisinek büyüklüğünde ve parlama sebepleri de sadece avlarının dikkatini çekmek istemeleri. Zifiri karanlık ve nemli ortamlarda yaşayabilen bu ateş böcekleri, evlerini de mağaranın tavanlarından aşağı doğru sarkacak biçimde yapıyor. Burada sadece mağara ve ateşböcekleri değil, 30 milyon yıl önceden var olan şekiller ve kireçtaşı bacaları da görülmeye değer.Başkent Dakar’da bulunan Retba Gölü ya da bilinen genel adıyla Pembe Göl’de, ismine pembe rengini vermesine sebep olan Dunaliella Salina adındaki su yosunları bulunuyor. Gölün dikkatleri çeken bu tatlı rengi, kuraklık zamanı daha da belirginleşiyor. Ayrıca göl yüksek oranda tuz içeriyor.