Dünyadan En İyi Restoranlar

EL CELLER DE CAN ROCA - Girona, İspanya

Çok küçük yaşlardan itibaren anneleri ile beraber mutfağa giren Roca kardeşlerin yemeğe ilgisi, çocukluktan geliyor. Arkadaşları sokakta oyun oynarken bu kardeşler, buldukları her mutfağı kendilerine özel oyun alanı olarak benimsemişler. Aileden gelen genlerinde de verdiği destek ile mutfağa olan tutkuları; Roca ailesinden Josep, Jordi ve Joan’ın girişimiyle 2000’li yıllarda profesyonel bir hal aldı. Üç kardeşin ortaklığı ile El Celler de Can Roca, önce 2009’da üç Michelin yıldızına sahip oldu. Geçtiğimiz yıl da Dünyanın En İyi Lokantası seçildi. Birincilik şüphesiz değişecektir ama bu kardeşlerin listeden kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz.



Geçtiğimiz yıl büyük bir atak yapan Eleven Madison Park’ta, ödüllü şef Daniel Humm’un servis ve yemeklerde başlattığı minimalizm akımının etkisi de var elbette. Artık insanların yemek yeme alışkanlıklarının değiştiğini düşünen Humm, gastronomi alanında hakim olan “Biz size ne servis edersek onu yiyebilirsiniz.” fikrinden ayrılmaya çaba gösteriyor. Humm, önce tadım menüsündeki yemek sayısılarını azalttı, sonra yemekleri sırayla servis etmek yerine paylaşım için ortaya koymayı tercih etti. Bu da dünyanın en iyi üçüncü restoranı olmak için yeteri kadar radikal bir karar oldu.Son yılların özellikle gastronomi dünyasında popüler olan ülkelerinden biri de Peru. Arka arkaya açılan restoranlar sonrası Peru’da bulunan Central da Dünyanın En İyi 4. Restoranı seçildi. Şef Virgilio Martínez Véliz’in ellerinden çıkan menüsü, aynı zamanda Peru mutfağını da modernleştiriyor. Ayrıca Central’da sunulan bütün yemeklerin malzemeleri Kuzey Amerika’nın farklı bölgelerinden getiriliyor. Yemekleri için sıklıkla bölgede keşif turlarına çıkarak yeni tatlar, sebze, meyve ve baharatlar keşfettiğini söyleyen Michelin yıldızlı şef, önümüzdeki günlerde bu maceralarını Lima The Cookbook adlı kitabında merak edenler ile paylaşacak.Dünyanın En İyi 5. Restoranı ödülünü New York’ta alan Noma, bu dönemde taşınma telaşında. Restoranın ödüllü şefi René Redzepi, yaz mevsimi için Avustralya’da pop-up restoran açmışken, şimdi de Noma’yı Kopenhag’ın popüler bölgesi Christiania’ya taşımaya hazırlanıyor. Restoranın yanı sıra kendi sebze tarlasını da oluşturacak olan Redzepi; zaten ilgi çeken menüsüne bir de şaşırtıcı İskandinav lezzetlerden eklemeler yapacak.