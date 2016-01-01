Dünyanın En İyi Sokak Lezzetleri

Pretzel, Almanya



Alman simiti anlamına da gelen pretzel, çoğunlukla düğüm atılmış çember şeklinde bulunuyor. Almanya’nın hemen her yerinde kolaylıkla bulabileceğiniz bir sokak lezzeti olan pretzel, genellikle tuzlu tercih edilse de tatlı, susamlı ve fındıklı çeşitlerini de mutlaka denemelisiniz.



Küçük tabaklar ya da sepetlerde ikram edilen dim sum, Hong Kong’un geleneksel sokak lezzeti olarak biliniyor. Zamanında İpek Yolu’nda seyyah ve tüccarların molalarda çay eşliğinde tükettikleri dim sum, günümüzde Hong Kong ile özdeşleşmiş durumda.Elbette ülkemizin milli sokak lezzeti simit de bu yazıda olmalıydı. Ege bölgesinde “gevrek” olarak bilinen simit, Türkiye’de kahvaltıların da vazgeçilmez lezzetlerinden…Günümüzde hemen hemen her yerde kolaylıkla bulabileceğimiz pizzanın en leziz adresi tabii ki İtalya!Tapas, ortaya paylaşmalık gelen küçük İspanyol mezelerine verilen addır. Özellikle Barselona’da yüzlerce çeşidini bulabileceğiniz tapas, yiyebileceğiniz en güzel atıştırmalıklardan.Krepin Fransa’da baconlusundan peynirlisine, tarçınlısından nutellalısına kadar birçok çeşidini bulabilmek için, burnunuza gelen harika kokuları takip etmelisiniz!Alman mutfağında en az 1500 çeşit farklı sosis çeşidinin bulunması, Almanların sosis ve türevlerine ne kadar düşkün olduğunu göstermeye yeterlidir herhalde. Almanya denince akla gelen ilk sokak lezzeti sosisi, tekrar tekrar yemek isteyeceksiniz!