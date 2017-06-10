Dünyanın En Pahalı 7 Ülkesi
Uluslararası bir şirketin yemek, ulaşım, giyim, barınma gibi ihtiyaçları göz önünde bulundurarak hazırlamış olduğu dünyanın en pahalı ülkeleri listesinde bakalım hanginizin gitmek istediği ülkeler var?
BERMUDA
Adını belki de ilk defa duyduğunuz ülke Bermuda, dünyada yaşamın en pahalı olduğu ülkelerden. Kuzey Amerika'nın batısında yer alan ülke, vergi cenneti olarak biliniyor.
KATAR
Son zamanlarda adını sıklıkla duyduğumuz Katar da dünyada yaşamın pahalı olduğu ülkelerden biri. Başka ülkelerden işçi alan Katar’da maaşlar yüksek de olsa, yaşam oldukça pahalı.
İZLANDA
Yaklaşık 400 bin insanın yaşadığı Avrupa’nın uzağında kalmış Avrupa ülkesi İzlanda, verimli topraklarının az olmasından dolayı yaptığı ithalatlar sayesinde hayatı pahalı yaşıyor.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Adı anılınca akıllara sadece lüks arabaların, zengin ailelerin ve lüks alışverişin geldiği Birleşik Arap Emirlikleri, takdir edersiniz ki yaşamın en pahalı olduğu ülkelerin başında geliyor…
GANA
Afrika kıtasının yaşamda refah seviyesinin en yüksek olduğu ülkelerden biri olan Gana’da, haliyle yaşam da pahalı oluyor.
SİNGAPUR
Malay Yarımadası'nın güneyinde bir ada ülkesi olan Singapur’da lüks tatil anlayışı, birbiri ardına dikilen gökdelenler yaşamı pahalılaştırıyor.
KUVEYT
Dünyadaki en değerli para birimlerinden Kuveyt dinarına sahip ülkede yaşamak oldukça pahalı olabiliyor. Bir Kuveyt dinarı yaklaşık 2.60 Pound ediyor!
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