"Dünyanın Enstrümanı" Gaziantep'te Sergilendi

Gaziantep’li sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergide; Orta Doğu'dan Balkanlara, Afrika'dan Avrupa'ya 40 ayrı ülkeden yöresel müzik enstrümanları tanıtılıyor.



Sergide özellikle antika olmalarına rağmen halen kullanılabilen müzik aletleriyle geçmiş dönemlere ait taş plak ve müzik kutuları büyük beğeni topladı.



Yoğun İlgi, Sergi Süresini Uzattı

Serginin koordinatörlüğünü yapan Cansu Ulukuş, serginin beklediklerinden çok daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Gaziantep'te ilk defa sergi düzenlediklerini belirten Ulukuş, "Farklı bir sergi görmek insanlara değişik geldi. Fazla ilgiden dolayı serginin süresini bir hafta daha uzattık." dedi.



Yurt Dışından Ziyaretçiler Oldu

Serginin gördüğü ilgiden çok memnun olduklarını belirten Ulukuş, "15 günde bin 990 kişi ziyaret gerçekleştirdi. Sergiye gelen vatandaşlar sürekli olarak böyle farklılıklar görmek istediklerini ilettiler. Yurt dışından da ziyaretçilerimiz oldu. Onlar da kendi ülkelerindeki aletleri görmekten dolayı çok mutlu oldular. Güzel sanatlar ve konservatuardan da hocalar büyük ilgi gösterdi. Çalışabilir durumdaki taş plak ve müzik kutularına ilgi daha fazlaydı. Cavit Bey’in kararına göre sergiler devam edebilir." dedi.