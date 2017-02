"Dünyaya İlham Ver, Geleceği Tasarla"

Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz?

Samsung Türkiye Kamu Sektörü & Dış İlişkiler Ülke Direktörü, Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi (Cepis) Başkan Yardımcısıyım. 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Ailemin görevi nedeni ile uzun yıllar Sivas’ta yaşadik. 19 yaşında Türkiye’nin ilk web ve medya portalı olan Türkport Elektronik Yayıncılık ve İletişim A.Ş’de Kent Rehberi Muhabiri olarak çalışma hayatıma başladım. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde akademisyen olarak göreve başladım. 2005 yılında e-devlet ve bilişim portalı olma özelliğine sahip www.digitaldevlet.net ve 2008 Şubat ayında uluslararası ilk e-devlet portalı www.digital-government.net web portalını kurduk. Bu çalışmayla Türkiye'de, Avrupa ve Amerika'da e-devlet alanında birçok ödüle layık görüldüm. E-Devlet, mobil devlet, yeni kamu yönetimi, kamu politikaları, Web 2.0 ve e-katılımcılık, sosyal medya ve siyaset, stratejik yönetim, girişimcilik ve başarı konularında yayın, çalışmalar ve seminerlerim mevcut. 2008-2009 akademik yıllarında doktora burslusu olarak; Harvard Üniversitesi'nde bir proje sonucu kurulan ve Prof. Jane Fountain'ın direktörlüğünde çalışmalarıma devam ettim. Ardından Ulusal Dijital Hükümet Merkezi (NCDG)’de çalışmalarda bulundum. Yine 2009 yılı içerisinde Massachusetts Üniversitesi'nde Kamu Politikaları, Girişimcilik ve e-Devlet konularında akademik çalışmalarıma devam ettim. 2013 Haziran ayında Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Kamu Yönetimi Okulu’nda, İnovasyon için Ekonomik Kalkınma Programına katıldım. Prof. Calestous Juma'nın başkanlığını yaptığı program boyunca kamu politikaları, inovasyon, girişimcilik konularında çalışmalarda bulundum. Doktoramı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı'nda yaptıktan sonra 2011-2015 yılları arasında Türkiye Bilişim Derneği Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Komisyonu Bilişim Portalı Resmi Olmayan Uzmanlar Komitesi Üyeliği ve 2015 Mart ayından itibaren Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevi yaptım. Ayrıca merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi TBD Temsilcisi, Türk-Amerikan Bilim Adamları Derneği (TASSA) üyeliğim hala devam etmektedir. 1990-2009 yılları arasında 10 yıl Amatör küme, 9 yıl da Bölgesel liglerde olmak üzere faal Basketbol oynadım. Haziran 2012 tarihinde Avrupa Komisyonu Bilişim Portalı'nın "Uluslararası Dergisi'nin (epractice)" editör ekibi ve ana değerlendirici ekibine seçildim. 2013 Yılında Uluslararası Telekom Birliği'nin Genç Yenilikçiler Yarışması Ana Seçici Kurulu’nda yer aldım.

(2010-2013 Temmuz) Microsoft Türkiye Kamu İşleri, Akademik Programlar ve Sosyal Sorumluluk Programları Direktörlüğü ardından 2014 Ağustos ayına kadar Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Kamu Politikaları ve Planlama Direktörlüğü görevini yürüttüm. Sivil Toplum Çalışmaları da hayatımda çok büyük bir öneme ve yere sahiptir.



Türkiye’nin teknoloji kullanımı ve erişimi konusunda dünyadaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye; 78 milyonluk nüfusu, zengin kültür mirası ve ticari hareketliliği dolayısıyla Samsung için en önemli pazarlardan biri olmayı sürdürüyor. Ayrıca genç ve teknolojik yenilikleri yakından takip eden nüfusuyla çok büyük bir potansiyele sahip. Biz de uzun yıllardır en gelişmiş teknolojilere öncülük eden bir dünya lideri olarak inovasyon gücümüzü gençlerin dinamizminden alıyoruz. Tüm bu nedenlerle Türkiye pazarını çok önemsiyor ve stratejik olarak marka konumlanmamızı bu farkındalıklarla şekillendiriyoruz. Türk tüketicisinin yeni teknolojilere ilgisi ve adaptasyonunun oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da Samsung gibi inovasyon odaklı global bir teknoloji şirketi için büyük önem teşkil ediyor; hatta dünya çapında sunduğumuz yenilikçi çözümlere en hızlı adapte olan ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini söyleyebiliriz.



Samsung Türkiye’nin ilerleme hedefleri nelerdir?

Samsung, ‘Dünyaya ilham ver, geleceği tasarla’ kurumsal vizyonu doğrultusunda, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde, öncelikle toplumu ve ihtiyaçlarını kavramaya odaklanan bir şirket. Samsung Electronics Türkiye olarak da bu pazarı ve tüketicileri çok iyi anlamaya ve yatırımlarımızı bu yönde yapmaya çalışıyoruz. Küresel çapta bulunduğumuz her alanda zirve hedefimizi korurken, Türkiye’deki pazar potansiyelinin farkındayız ve ürün gamımızı Türkiye’ye ve Türk tüketicisine uygun olarak uyarlamaya odaklanıyoruz. Samsung 2016 itibariyle, Türkiye’deki TV ve akıllı telefon pazarının lideri konumunda bulunuyor. Beyaz eşya sektöründe ise, en hızlı büyüyen markayız. Bu başarıyı önemli oranda Ar-Ge yatırımlarımıza borçluyuz. Yakın gelecekte, Türk tüketicisini IoT deneyimiyle buluşturmak istiyoruz. Bu doğrultuda, 2016 yılında tüm Samsung Smart TV’leri IoT’ye hazır olarak satışa sunduk. 2017 yılında tüm Samsung ürünlerinin yüzde 90’ını bağlantılı cihaz haline getireceğiz; 2020 yılında, tüm Samsung cihazları IoT’ye uyumlu hale gelecek. Samsung, 10. yıldır üst üste dünyanın 1 numaralı TV markası konumunda. Hedefimiz, Türkiye’de satılan her 2 UHD TV’den 1’inin Samsung olmasını sağlamak. Samsung beyaz eşya ürünlerinin %90’ı, TV’lerinin ise %50’sinin satışları geleneksel kanaldan, bayilerimiz üzerinden gerçekleşiyor. Önümüzdeki dönemde tüketiciyle aramızdaki bağın en önemli halkaları olan bayi kanalımızı ve distribütör ağımızı daha da geliştirmek öncelikli amaçlarımız arasında yer alıyor. Ayrıca Samsung Electronics, 17 ülkede bulunan 36 araştırma ve geliştirme merkezlerine bir yenisini eklemek üzere Türkiye’yi seçti. Ar-Ge merkezinde başta sağlık ve eğitim yazılım ve uygulamaları olmak üzere, 4G teknolojileri çalışmalarına odaklanılacak. Çalışmalar doğrultusunda, yılda ortalama 4 ila 5 projenin tamamlanması hedefleniyor. Samsung olarak, insanlar için daha iyi bir gelecek yaratma vizyonuyla, en gelişmiş ürün ve teknolojileri ülkemizdeki insanlarla buluşturmanın yanı sıra değer yaratacak projelerle Türkiye’nin geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu yılın Ekim ayında Milli Kütüphane bünyesinde “Samsung Dijital Kütüphane” açılışını gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği, Türkiye’nin eşsiz kültür mirasının korunması ve Milli Kütüphane’nin sahip olduğu zengin dijital kaynağın en ileri, kullanıcı dostu teknolojiler vasıtasıyla geniş kitlelere ulaşması bakımından çok önemli bir toplumsal hizmet niteliği taşıyor. Ülkemize yaptığımız yatırımların bir devamı olarak, Aralık ayında Samsung İnovasyon Merkezi’ni İstanbul’da hayata geçirdik. Bu yatırım sayesinde, Türkiye’deki inovasyon ve teknoloji ekosistemini geliştirmeyi ve sektörel ihtiyaçlara cevap veren özel hizmetleri kurumsal müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz.



2017 yılında teknoloji yatırımları ne gibi farklılıklar gösterecek? Bizi sürprizler bekliyor mu?

Tüm dünyada ekonomik açıdan zorlu geçen 2016’nın ardından 2017 için beklentiler olumlu yönde. 2017 yılında genel olarak daha güçlü bir ekonomik performans öngörürken, teknoloji sektörünün de ivme kazanarak güçleneceğine inanıyoruz. Samsung açısından çok heyecan verici bir yıl olacak. Hemen hemen her segmentte pazarın genel dinamiklerini değiştirecek, çok yenilikçi ürünleri piyasaya süreceğiz. Tüketici elektroniği ürünlerinin yeniden tanımlanacağı, sanal gerçekliğin hayatımızda daha geniş bir yer edineceği, nesnelerin interneti konseptine yönelimin ve yatırımın artacağı ve önemli gelişmeleri beraberinde getirecek bir yıl bizi bekliyor. Ayrıca, son yıllarda en çok karşımıza çıkan kavramlardan olan dijital dönüşüm, hem teknoloji sektörü hem de iş dünyası için önemini koruyacak. Samsung Electronics olarak, bizim de odağımız, yaşamımızı kökünden değiştirecek IoT teknolojisine odaklanmayı sürdüreceğiz. Bu bağlamda özellikle akıllı evler, akıllı araçlar, akıllı sağlık ve eğitim alanlarına odaklanacağız ve insanların hayatlarını zenginleştiren teknolojiler sunmaya devam edeceğiz.



2017’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerçekleştirdiğiniz Dijital Kütüphane gibi, bakanlıklarla iş birliği içerisinde yürüteceğiniz başka projeleriniz var mı?

Dijital Kütüphane projemizi yeni teknolojilerimiz ile geliştirmeyi planlıyoruz. Yine müzelere yönelik yeni projeler geliştirme planlarımız da var.



İş hayatında riske bakış açınız nasıldır?

Başarıyı çok önemsiyorum hayatta tabii ki başarısızlıklar da olacak. Önemli olan bu başarısızlıklardan dersler çıkarmak. Aslında, başarıyı elde etmek zor ama başarıyı tekrarlamak çok çok daha zor. Bir yöneticinin, bir girişimcinin ya da bir liderin, kendini yöneten kişilerin, herkesin bir yerde sorumluluğu, başarıyı tekrarlamak için tüm şartları yerine getirmesi önemli ve bu şartlardan biri de risk almak. Risk olmayan yerde başarının olmadığını, inandığına ısrarcı olmanın, tutku ile calışmanın ve çok kültürlü olmanın sentezinden çıkan bir kararın her zaman daha doğru olduğunu bana hayat öğretti.



Samsung Türkiye’ye başka kurum ve kuruluşlardan iş ve proje talepleri geliyor mu? Gelen talepleri hangi şartlara göre değerlendiriyorsunuz?

Samsung Electronics olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ve sosyal sorumlu sponsorluklar yürütüyor, bilgimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi toplumsal fayda üretmek adına seferber ediyoruz. Bugüne kadar Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Milli Kütüphane’den Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Habitat Derneği ve Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne kadar Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde, bilişim teknolojileri, eğitim, kültür ve spor alanlarında birçok projeye imza attık. Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz tüm projelerde önceliğimiz toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına cevap veren, hayata değer katan, Samsung’un kurumsal vizyonu, kültürü ve değerleriyle uyum içinde olan, yaratıcı ve sürdürülebilir çalışmalar yapmak. Aldığımız proje taleplerini de bu öncelikler ışığında değerlendiriyoruz.