Dünya’yı Keşfetmeye Hazır Mısınız?

Sergi katılımcıları, dürbün mekanizmasının içine kurulan VR gözlük teknolojisi ile arı, balık, kartal gibi hayvanların gözünden dünyanın nasıl gözüktüğünü deneyimleme şansına sahip oluyor. Ailece bu serüveni yaşamak isteyen Başkentliler, hayvanlar aleminin gizemli dünyasını keşfe çıkıyor.

Hem yaratıcı hem öğretici atölyeler

Birbirinden renkli atölyeler ile minik misafirlerini ağırlayan Panora AVM, oyuncak atölyesi ile evde oyuncak yapımının inceliklerini paylaşıp, kurabiye atölyesi ile de çocukların aileleriyle keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. Dopdolu bir yarıyıl tatili yaşatacak olan Panora AVM, kukla, balon ve dev resim atölyeleri sayesinde çocuklara eğlenirken öğrenmenin püf noktalarını gösteriyor.

Çocuklar, Panora AVM Akvaryum’un önünde balıkların sualtı yolculuğunu gözlemle şansı bulurken, sihirbaz ve palyaço gösterileri eşliğinde 5 Şubat tarihine kadar doyasıya eğlenecek.