Düşünce Gücü Yaşlanmayı Durdurabilir Mi? Hipnozla Vücut Saatini Sıfırla

Düşünce gücüyle yaşlanma sürecini yavaşlatabilir veya ilerleyen saati geri çevirebilirsiniz. Anti-yaşlanma bu kadar basit olabilir mi? Cevap kesin olarak evet! Araştırmalar, hipnotik anti-yaşlanma düşünme teknikleri uygulayan kişilerin daha genç düşünmeye başladığını, daha genç hissettiğini ve genel olarak mutluluklarının kat kat arttığını gösteriyor.



30 YIL GİZLENEN ARAŞTIRMA

Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoterapist Mehmet Başkak, Harvard Üniversitesi’nde 1979 yılında Psikolog Ellen Langer tarafından yapılan ve sonuçları 30 yıl gizlenen araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Psikolog Langer, bir grup yaşlı erkeği "hatırlama haftası" olarak nitelendirdiği bir etkinlik için işe aldı. Onlara, yaşlanmayla ilgili bir çalışmaya katılacakları söylenmedi; onları 20 yıl geriye götürecek bir deney olduğu söylendi.



Psikolog Langer; bu insanların, zihinlerini 20 yıl geriye götürdüklerinde, bedenlerinde bir değişim olup olmayacağını incelemek istiyordu.



İnsanlar iki gruba ayrıldı. Ancak ilk grup (kontrol) 50'li yaşlardaki hayatı hatırlamakta iken, diğer grup zaman sıçraması yaşayacaktı. 50'li yıllardaki sahne dekoruyla çevrili olan deney grubunun, aslında 1959'da olduğu gibi davranması istenecekti.



O sırada film izlediler, müzik dinlediler ve Castro'nun Havana'ya geçişi ve NASA’nın uzaya gönderdiği uydu hakkında sanki bu olaylar şimdiki zamanda oluyormuşçasına tartışmalar yaptılar.

Langer, bu insanların zihinlerini kendi geçmiş hayatlarıyla bağlantılı bir ortama yerleştirerek, daha genç ve daha güçlü olabileceklerini düşündü.



Ayrıca Langer, deneye katılan insanların, sağlıklı bireyler gibi davranmaları konusunda da kararlıydı. Bu zaman yolculuğu, yaşlı insanlara yardımcı olacak herhangi bir alet veya sistemle donatılmadı. Deneye katılan insanlar kendi başlarının çaresine bakıyorlardı.



BİR AYAĞI ÇUKURDA DELİKANLILAR

Prof. Langer'ın “Benim ofisime geldiklerinde bir ayakları çukurda gibi görünüyordu” dediği erkekler, kısa bir zaman sonra kendi yemeklerini hazırlıyordu. Yetersiz biriymiş gibi ya da hastaymış gibi muamele görmüyorlardı.



Çok geçmeden oluşan fark gözlemlenebiliyordu. Gün geçtikçe daha hızlı yürüyor oldukları ve güvenlerinin arttığı fark edildi. Bir adam bastonları olmadan yürüyebileceğine karar vermişti bile.

Boston'a geri dönmek için otobüs bekledikleri sırada Prof Langer, adamlardan birine yakalama oyunu oynamak isteyip istemediğini sordu ve birkaç dakika içinde bu oyun doğaçlama bir şekilde Amerikan futboluna dönüştü.

Yapılan fizyolojik ölçümler mükemmeldi. Yürüyüşleri, becerileri, esneklikleri, hareket hızları, bilişsel yetenekleri ve hafızaları ölçülebilir şekilde gelişmişti.



Kan basınçları düştü ve daha da şaşırtıcı bir şekilde görme ve işitme yetileri daha iyi bir hale geldi. Her iki grup da iyileşme gösterdi, ancak deney grubu daha fazla ilerleme kaydetti.



Langer, bu erkeklerin zihinleri genç düşünmeye teşvik edildiği zaman bedenlerinin bunu izlediğini ve "daha genç" hale geldiğini düşünüyordu ve bunu kanıtladı.”



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Mehmet BAŞKAK

Uzman Klinik Psikolog

