Düşüncelerin Gücü Adına Güç Bende Artık – II

Şimdi bir gemimiz olduğunu hayal edelim ve içine daha önce uğradığımız negatif limanlardan alıp biriktirdiğimiz üzüntü, endişe, başarısızlık, değersizlik, kaygı, nefret gibi olumlu olmayan duyguları şuan hemen bulunduğum yerde gemimizden indirip uğurluyor, hatta vedalaşıyoruz.



Çabucak negatif limanlardan demir alıyoruz, olumlu limana doğru ilerliyoruz. Ve artık hedefimiz olumluyu bulmak, iyiyi aramak ve sahip olmak. Bu yolculuk boyunca karşımıza birçok engel çıkacak ki biz bunlara engel demeyeceğiz, önümüze çıkan her olumlu olmayan olayda durup düşünüp, dersimizi alıp kendimize ait deneyimi çıkartıp; bıkmadan, yılmadan olumlu limana doğru sürekli adımlarla ilerleyerek devam edeceğiz.



Çünkü başarılı olmak; insanın isteklerini, arzularını, hedeflerini gerçekleştirebilmesi için çaba sarf etmesidir.

Bu yolculuğumuz uzun ve meşakkatli olabilir, ‘’Olsun, ohh ne güzel!’’ Çünkü sonucundaki hedefe ulaşma mutluluğu için sabır göstermeliyiz. Eyleme geçmeden önce ön hazırlık olarak “durum, düşünce ve duygularımızda” yeni baştan yapılanmalar gerçekleştirmeliyiz. Örneğin en önemlilerinden birisi “kendimizle barışık olmalıyız.” Önce içimizde bir şeyleri değiştirmeden dışımızda da bir şeyler değiştiremeyiz. Hayatımızın gitmesini istediğimiz yöne dair tüm sorumluluk ise bizdedir. Hayatımızda olup biten her şeyin sorumluluğunu %100 almak diyorum. Bu fikri tek nefeste söylemek gerekirse “yaşadığımız her şeyden sadece ama sadece biz sorumluyuz.” Zaten kendi hayatımızın sorumluluğunu başkasına verdiğimiz an aslında hayatımız üzerindeki tüm gücü karşımızdakine vermiş olduğumuzu aklımıza getirmeliyiz. O zaman sorumluluk almak eşittir, yaşamımızda istediğimiz yöne gitme kararını almak ve ilk adımı atmaktır.



YAŞAM KOÇU AYŞE GÜLER USTA