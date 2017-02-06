Duygularınızı Kıyafetlerinize Yansıtın…

2017 yılında moda dünyasında kendini gösteren bu aktivist akım, birçok ünlü markanın koleksiyonlarında da kendisine yer bulmuş durumda. Kıyafetlerin şekli ve tarzı değişse de üzerinde yazılı olan mesajlarla güncel ya da etkili konular adeta ses buluyor.



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Moda dünyasına yön veren birçok ünlü marka, 2017 İlkbahar koleksiyonunda kadının gücünü vurgulayan tasarımlara imza attı. Bu tasarımlar ile birlikte defilelerde ön plana çıkan parçalar güçlü parçalar oldu. Özellikle üzerine sloganların yazılı olduğu t-shirtler ise defilelerin en dikkat çekici tasarımlarının başında yer aldı. Aktivisit hareketlerin moda dünyasında yer bulmasının belki de en basit ve en cool görüntülerinden birisi olan slogan baskılı ve yazılı bu t-shirtler, birçok ünlü isimde de şimdiden görüldü.2017 sezonunda en parlak dönemlerinden birisini yaşayan baskılı ve sloganlı tasarımlar, önümüzdeki günlerde gerek sokak modasında gerekse de defilelerde daha çok ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü markalar, gün geçtikçe daha da şeffaflaşmaya ve müşterileri ile daha samimi ve açık bir bağ kurmak fikrine önem veriyor ve müşterilerin duyguları da markaların tasarımları için oldukça önemli bir hale geliyor.Siz de sezonun en cool ve en tavırlı parçalarından birisi olan slogan baskılı t-shirtler ile tarzınıza aktivist bir tavır ekleyebilirsiniz.