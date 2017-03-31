Efsane Geri Döndü!

Uzun ömürlü şarjı, dayanıklılığı ve bir neslin oynamayı bırakamadığı ‘yılan’ oyunuyla bir zamanların en sevilen telefonu Nokia 3310; 2000 yılında karşımıza çıkmış ve 2005 yılında da emekliye ayrılmıştı. Bu beş sene içerisinde 126 milyon satılarak da dünyada en çok satan mobil telefonu olarak tarihe geçmişti.



Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi’nde birçok amiral gemisi akıllı telefon tanıtımının yapılacağı gibi orta sınıf akıllı telefonlar da birkaç donanım iyileştirmeleriyle piyasaya sunulacak. Şimdilik sadece Avrupa ve ABD pazarında satılması beklenen Nokia 3310 da bunlardan biri.



Yeni Nokia 3310’nun şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre 75 ila 150 dolar arasında bir fiyata satılacağı da iddia ediliyor.

