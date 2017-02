Efsane Geri Dönüyor!

Markanın 108 yıllık tarihinden ilham alınarak hazırlanan The Chuck Modern Koleksiyonu; Converse’in bilindik bilekte modelini; modern, hafif bir tasarım ve günümüz teknolojisi ile birleştirmiş.



Koleksiyondaki The Chuck Modern Lux, hem parçaların en premium modeli hem de piyasaya ilk sürülecek olan model. Klasik bir burun, tek parça taban ve yumuşak deriden oluşan modelin üzerinde, Chuck Taylor All Star logosunun kabartması bulunuyor. Kısaca, bir ayakkabının hem bu kadar sade ve abartısız hem de bu kadar ilgi çekici olabilmesinin vücut bulmuş hali.Klasik ve modern bir görünüm sunan Chuck Taylor Modern Lux, bir nevi efsane All Star’ın silüetini taşıyor. İncelendiğinde mikro sünger astar, bantlanmış dikişler ve tam Phylon orta taban gibi teknolojik yenilikleri ile dikkatleri çeken ayakkabılar, siyah ve beyaz renginde tüm pürüzsüzlüğü, sadeliği ve asilliği ile 2 renk olarak sunuluyor. Converse marka yazısını ise kabartmalı bir baskı şeklinde bilek kısmında görmek mümkün.Sokak modasının vazgeçilmez parçası olmaya aday Converse’leri, bu koleksiyon ile birlikte sokak modası yıldızlarında da yakın zamanda sıklıkla göreceğiz gibi görünüyor…