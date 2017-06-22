Ekran Görüntüsü Almadan İki Kez Düşünün
Gün geçmiyor ki sosyal medyanın vazgeçilmez uygulaması Instagram'a bir yenilik gelmesin!
Önce Snapchat’te olduğu gibi uygulamasına story özelliği getiren Instagram, şimdi de bu ‘’hikaye’’lerden alınan ekran görüntüsü bildirimini karşı tarafa ulaştırıyor. Bunun yanı sıra bir yeni özellik daha uygulamaya bugün itibariyle eklendi. Buna göre artık arkadaşlarınızın eklediği hikayelere fotoğraf veya video ile cevap verebileceksiniz.
Önce Snapchat’te olduğu gibi uygulamasına story özelliği getiren Instagram, şimdi de bu ‘’hikaye’’lerden alınan ekran görüntüsü bildirimini karşı tarafa ulaştırıyor. Bunun yanı sıra bir yeni özellik daha uygulamaya bugün itibariyle eklendi. Buna göre artık arkadaşlarınızın eklediği hikayelere fotoğraf veya video ile cevap verebileceksiniz.
Özellikle sosyal medyada ‘’stalker’’ olarak adlandırılan ve hikayelerini izlediği kullanıcılardan ekran görüntüsü alan kişilerin hoşuna gitmeyecek olan bu yeni güncelleme, Android ve iOS kullanıcıları için bugün kullanıma sunuldu. App Store veya Google Play Store üzerinden yeni güncellemeyi yapabilirsiniz.
Artık ekran görüntüsü almadan iki kez düşünmek gerekecek!
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