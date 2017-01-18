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Elektriklenen Saçlar Kâbus Olmasın!

Elektriklenen Saçlar Kâbus Olmasın!

Sabah aynanın karşısında bin bir uğraş ile şekil verdiğiniz saçlarınız, dışarı çıktığınızda hem rüzgârın hem de yağmur ve karın etkisi ile elektriklenerek sabahki halinden eser kalmıyor.


Her kadının kâbusu olan elektriklenen saçlar, özellikle yağmurlu ve rüzgârlı havalarda daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Peki, kış aylarında elektriklenen saçlar ile baş etmenin yolları neler? İşte sizi elektriklenen saç kâbusundan kurtaracak en kolay yollar…

Tarağınızı değiştirin
Plastik taraklar, saçlarınızı elektriklendirir. Eğer saçlarınızda elektriklenme sorunundan şikâyetçi iseniz, plastik tarak yerine metal ya da seramik tarak kullanmanız gerekir.

Saç bakımınızı aksatmayın
Saçlarınıza ne kadar değer verirseniz, saçlarınız da size o denli güzel bir görünüm sunar. Bu sebeple saçlarınıza yapacağınız düzenli bakımlar, saçlarınıza ihtiyacı olan nemi kazandırarak elektriklenmesini engeller.

Saç yağı meselesi
Saçlarınızın elektriklenmesini önlemek için kullandığınız saç yağlarında her zaman hafif yağlı olan ürünleri tercih etmelisiniz. Bu ürünleri kullanırken sadece saç uçlarınıza uygulayarak saçlarınızın yağlı gözükme sorununu da çözebilirsiniz.

Acil yardım
Eğer gün içinde elektriklenen saçlarınızdan şikâyetçi iseniz, çantanızda taşıyabileceğiniz küçük boy bir saç spreyleri sizin kurtarıcınız olabilir. Saç spreyini avucunuza sıkarak, daha sonra elleriniz ile elektriklenen saçlarınızın üstüne bastırın.

Saç spreyi sadece saçlara mı sıkılır?
Dürüst olmakta fayda var: saç spreyi sadece saçlara sıkılmaz. Saç spreyini saçlarınızın dışında kıyafet ve saç aksesuarlarınıza da sıkarak, saçlarınız ile temas halinde elektriklenmeyi önleyebilirsiniz.
 


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