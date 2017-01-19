Elie Saab İlkbahar 2017 Couture Koleksiyonu

Elie Saab, bilindiği gibi son zamanlarda ismi en çok duyulan modacılardan birisi. ‘Doğu ile Batı’yı sentezleyen bir köprü’ olarak tanımlanan modacı, uçuşan kumaşların saflığıyla masallardan çıkan prenseslerin zarafetini elbiselerine yansıtmayı çok seviyor.



Elie Saab Couture House 1980’lerde kurulduğunda henüz 18 yaşında olan ünlü modacının tasarımları kısa sürede Orta Doğu sınırlarından taşarak Fransız Haute Couture Federesyonu’nun “in“ listesine dâhil oldu. Böylece Elie Saab, yaşadığı toprakların gizemli ve tılsımlı masalsı güzelliklerini Paris’in köklü ve güçlü duruşuyla birleştirerek hem modern hem de egzotik bir moda çizgisi oluşturdu.



Modernlik vurgusu Elie Saab’ın her koleksiyonunda olduğu gibi İlkbahar 2017 Couture koleksiyonunda da temel çıkış noktası. Uçuşan kumaşlar, egzotik bir hava, modern fakat romantik çizgiler ise Saab’ın yine olmazsa olmazları. Ünlü modacı bu koleksiyonunda pastel tonlardan ve naif renklerden ilham alarak, romantik çizgisini güçlü modern tasarımlar ile birleştirmeyi de ihmal etmemiş. Ayrıca ünlü tasarımcının adeta imzası haline gelmiş birbirinden şık ve gösterişli gece kıyafetleri de, koleksiyonun en çok ilgi gören tasarımları arasında yer aldı.



