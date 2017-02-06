Hatta bazen kurumakla kalmayıp çatlıyor ve acıya sebebiyet veriyor. Oysaki yumuşacık ve bakımlı ellere sahip olmak aslında o kadar da zor değil. Sizler için listelediğimiz maddeleri dikkate alın, elleriniz kurumasın!



Eldiven

Bulaşık veya temizlik esnasında elinize temas edecek herhangi bir kimyasaldan ellerinizi korumalısınız. Ayrıca soğuk havalarda dışarıda da eldiven kullanmanız gerekli. Şık eldivenler ile hem stilinizi tamamlayın hem de ellerinizi koruyun.



Ilık Su

Ellerinizi nasıl soğuk havalardan koruyorsanız, soğuk sudan da korumalısınız. Ilık su kullanımını alışkanlık haline getirmeyi deneyin.



Nemlendirme Etkisi

Ellerinize sıklıkla iyi bir nemlendirici krem uygulamalısınız. Ayrıca el dezenfektanları da içerisindeki kimyasal veya alkol sebebiyle elleri kurutacağı için, nemlendirici etkili bir sabun ile kullanmayı deneyin.



Gece Kremi

Gece yatmadan önce ellerinize yoğun yapıda bir krem sürün ve maksimum etki için nemlendirici eldiven giyin.



Tırnak Eti Bakımı

Tırnak etlerinize ihtiyacı kadar krem veya yağ sürmek, hem ellerinizin daha güzel görünmesini hem de manikürünüzün daha uzun dayanmasını sağlar.



Peeling Kullanımı

Cilt bakımınız için yüzünüze veya vücudunuza nasıl peeling uyguluyorsanız, ellerinize de haftada en az 1 kez peeling yapmalısınız. Bu peelingleri satın alabileceğiniz gibi evde kendiniz de yapabilirsiniz. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve şekeri karıştırıp ellerinizi bu peeling karışımı ile ovalayın. Duruladıktan sonra el kreminizi sürmeyi ihmal etmeyin…



