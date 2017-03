Emziren Annenin Menüsünde Neler Olmalı?

Süt artışında en önemli kaynak sıvı tüketimidir. Günde 2,5-3 litreye yakın su tüketmeye dikkat edin. Her emzirme sırasında bir bardak, yani 200-250 ml su için. Su tüketimi haricinde; Rezene, ıhlamur, papatya, ısırgan ve anason gibi bitkilerin çaylarının tüketiminin de süt artışına olumlu etkisi olacaktır.

B12 vitamini süt verimliliği için önemlidir. En iyi kaynağı ise, yağsız kırmızı et ve yumurtadır.

Magnezyum ve çinko her kadın için yaşamın her döneminde önemlidir. En iyi kaynaklarından bazıları kırmızı et ile fındık ve bademdir.