En Etkili Dudak Nemlendiricileri

Böyle bir durum da hoş ve sağlıklı görünüm sağlamadığı için can sıkıcı olur. Şimdi çeşitli lip balm veya nemlendiricilerle bu sorunlardan kurtulabilir ve daha fazla ilerlemesine engel olabilirsiniz. İşte sezonun en favori ve etkili dudak nemlendiricileri…



Nivea Lip Butter Frambuaz



Yoğun yapılı ve harika kokusu ile Nivea Lip Butter Frambuazı, yapısı nedeniyle gece yatmadan önce sürmeniz tavsiye edilir. Böylece sabah uyandığınızda güne yumuşacık dudaklarla başlarsınız.



Neutrogena SPF 20 Dudak Nemlendiricisi



Günde yalnızca 2 defa uygulayarak gün boyu nemlendirilmiş dudaklar elde edebilirsiniz. Özellikle mat rujların altına uyguladığınızda, rujun dudağınızda kurumasını engelliyor ve çatlak görünümlerinin önüne geçiyor.



Bioderma Atoderm Lip Stick



Ahududu aromalı Bioderma Atoderm Lip Stick, çatlayan dudakları içeriğindeki shea yağı ve vazelini sayesinde derinlemesine bir şekilde nemlendiriyor.



L‘Occitane Shea Honey Lip Balm



Shea yağı, Afrikalı kadınların yüzyıllardır ciltlerini ve saçlarını beslemek, nemlendirmek ve korumak için kullandıkları bir güzellik maddesi. Özellikleri sayesinde de bu kremsi dudak balmı, dudaklarınızı hem besleyecek hem de koruyacak.



Bepanthol Dudak Kremi



Beyaz renkte olmasına rağmen dudaklarda hemen dağılıp tamamıyla şeffaf hafif parlak bir görünüm veren bu dudak kremi, anında nemlendirme sağlıyor.



Blistex MedPlus



Kış aylarında dudaklarınız çok fazla kuruyor ve yara olmaya başlıyorsa, Blistex’in bu ürünü yoğun nemlendirme ihtiyacınızı karşılayacaktır…

