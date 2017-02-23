En Etkili Misel Sular

Makyajınızı pamuk yardımıyla en iyi şekilde temizlemeniz için fayda sağlayacak olan en iyi misel suları sizler için inceledik…



La Roche Posay Solution Micellaire Physiologique



Hem göz, dudak hem de yüz makyajınızı temizleyen La Roche Posay misel suyu, yüzünüzü nazikçe temizler. Tahriş etmeyen, hassas ciltler için de uygun olan ürün; sabun, alkol ve boyar madde de içermiyor.



En popüler misel sulardan birisi de Garnier Kusursuz Makyaj Temizleme Suyu. Kullanım sonrası durulama gerektirmeyen formulüyle bu misel su, makyajı ve yağı temizleyip tıkalı gözenekleri açıyor.İçeriğindeki salatalık özü, nemlendirici ve cilde esneklik kazandıran maddeler bulunduran Bioderma H2O Temizleme Suyu, hassas ve alerjik cilt tiplerinin de sıklıkla tercih ettiği bir ürün. Üstelik içeriğinde yağ bazlı nemlendirici bulundurmasına rağmen yüzde yağlı bir etki de bırakmıyor.Uygun fiyatı ve iyi performansı ile dikkatleri çeken Nivea Makyaj Temizleme Suyu, içeriğindeki dexpanthenol ve üzüm çekirdeği yağı sayesinde yüzünüzü kusursuz bir şekilde temizliyor. Bunun yanı sıra cildi besleyip bakım da yapan ürün; ciltteki kızarıklık ve gerginlik gibi sorunlarla da başediyor.Hassas ciltlere en uygun misel su olarak bilinen ürün, cildi hem nemlendirip hem temizliyor. Hipoalerjenik ve sabun içermeyen Caudalie Micellar Temizleme Suyunu, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez tüm yüze uygulanabilirsiniz.