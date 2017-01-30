En Keyifli Kahvaltı Mekanları

Shangri La Bosphorus



Beşiktaş’ ın tam merkezinde yer alan Shangri La Bosphorus, kolaylıkla gidilebilecek bir lokasyonda bulunuyor. Dillere destan brunchı ile dikkatleri çeken mekan; dünya mutfaklarından en iyi örneklerini, çiftlikten masaya en taze organik ürünlerini barındıran zengin büfesi ile sunuyor. Klasik brunchlara yepyeni bir soluk getiren Shangri La Bosphorus, brunch menüsünde deniz ürünü severler için ıstakoz bile bulunduruyor.



Sarıyer Demirciköy’de bulunan Uzunya Beach Restaurant; denizi, kafeteryası ve restaurantı ile keyifli bir hafta sonu kaçamağı için iyi bir alternatif. İstanbul’dan kısa sürede ulaşabileceğiniz restoranda, muhteşem bir serpme köy kahvaltısı sunuluyor. Yapacağınız lezzet dolu kahvaltıdan sonra denizin tadını çıkarabilir; şark köşesi ya da şömine başında kahve keyfi yapabilirsiniz.Boğaz manzaralı Messt Cafe; tavşanların etrafında dolaştığı, ilk görüşte bayılacağınız geniş bir yeşil alana sahip. Muhteşem Boğaz manzarası ile yeşilin birleştiği mekan, Nakkaştepe'de bulunuyor. Hafta sonları açık büfe kahvaltı servis edilen Messt Cafe, hem güzel lezzetleri hem de çocuklarınız için uygun bahçesiyle keyifli vakit geçirmenizi sağlıyor. Açık büfe zengin kahvaltısı, huzur verici ortamı ile Messt Cafe, kahvaltı için iyi bir tercih.Mangerie`de kahvaltı, sadece hafta sonu değil, haftanın yedi günü tam gün servis ediliyor. Mangerie, gününe göre bekleyeceğiniz sıraya değecek lezzet dolu özel tost, pancake, reçel ve kahvaltı tabağıyla Bebek’in en iyi kahvaltı mekanları arasında. Tabii bunda Boğaz'a ve Bebek'e bakan tatlı balkonlarının da payı var. Ekmek kırıntılarıyla güvercinleri besleyip önünüzdeki harika manzaraya karşı güzel bir kahvaltı yapmak, güne güzel başlamanız için yeter de artar bile. Başrollerinde zeytinyağlı kekikli domates, peynir, tereyağ, kaymak ve kendi imalatları olan reçel, nutella-fındık ezmesi, ekmek ve çeşitli pancakelerin olduğu bu kahvaltıya en kısa zamanda bir şans verin!Boğaz Köprüsünü yatay açıda tam olarak görebileceğiniz, restoran şıklığında ama cafe rahatlığında olan Boon Cafe, zevkli tasarım ve dekorasyonuyla ön plana çıkıyor. Kapalı alan tercihi yanında açık havada da oturabildiğiniz, denize bu kadar yakın ve dalgaların sesi eşliğinde bir kahvaltı hayal gibi görünse de aslında değil... Lezzetli serpme kahvaltısı, peynir tabakları, çeşitli omlet ve menemenleri, tatlıları ve enfes Türk kahvesi ile Boon, kahvaltı için şans verilesi mekanlardan.