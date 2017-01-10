En Özel Sizsiniz; 333 Hair Art

Müşteriler ise kendilerini uzman isimlere teslim ediyor. Saç ve Makyaj Stilisti Nuray Gümüş ile 333 Hair Art’ı ve saç makyaj uygulamalarında nelere dikkat ettiğini konuştuk...



’ta müşteriler butik tarzında ağırlanıyor. Alt katta; saç boyama, yıkama, ikram servisi eşliğinde; manikür-pedikür ve saçla ilgili her türlü işlem yapılabiliyor. Yukarıdaki özel manikür-pedikür spa alanı, vücut masajı ve cilt bakım alanı ile ise daha çok kişiye özel çalışılıyor.’ı farklı kılan diğer bir özellik ise gelin konsepti... Gelinlere özel salonun bir katı kapatılıyor ve cilt, vücut, saç bakımı ve manikür-pedikür yapılıyor. Burada gelinlere kırmızı bir bindallı giydirip bakır kaplardan servislerde bulunuluyor. Sembolik olarak da minik bir kına yakılıyor.Salona gelen misafirlerimizi tanımak için mini bir sohbet ortamı oluşturuyorum. Misafirimizle konuşurken nelerden hoşlanır, neleri sevmez iyice dinleyip ondan sonra karar aşamasına geçiyorum. Misafirimin o gün hangi etkinliğe katılacağı, etkinliğin nerede olacağı, kıyafeti, aksesuarı… Bunlar benim için önemli detaylar. Çünkü saç ve makyajı tasarlarken bunlardan ilham alıyorum.Bana göre saç ve makyaj bir bütündür, o yüzden mesleğimde hem saç hem de makyaj eğitimleri aldım. Saçın devamı makyaj, makyajın devamı saçtır…Günümüzde de artık abartı saç ve makyaj modelleri yok, tercih de edilmiyor. Geçmiş yıllarda kullanılan saç ve makyaj hileleri ise hala devam etmekte, günümüzde geçmişe dair bazı trend noktalar yine kullanılmakta. Ben saç ve makyajda naturellikten yanayım. Makyaj ürünlerimi de yılın trendlerine göre seçiyorum. Makyajda ışıltılı gözler, aydınlık yüz ifadesi seviyorum.Saçları renklendirirken yılın modasına uyarak, tenle uyumlu, sıcak bakır tonları tercih ediyorum. Naturel saçlardaki bal tonlarına konan ışıltılar da, her zaman göz alır. Saç kesimlerini de misafirimizin yüz hatlarını dikkate alarak tasarlıyorum, arzu ederse de saç kesimine göre renklendirme işlemi yapıyorum. Uzun saçlarda ise uçlara dokunmadan saçlara hareket kazandırarak hafif ışık oyunları tasarlıyor ve yaptığım işten mutluluk duyuyorum.Kadınlar bu yıl’ı daha da çok sevecek. Uzman ekibimizle birlikte kişinin mahremiyetine saygı duyarak yaptığımız; vücut bakımı, cilt bakımı, el ve ayak bakımları, manikür – pedikür, saç kesimi ve saç boyası hizmetlerimizden ve saç bakımı için özel VIP spa odamızdan keyifle yararlanabilirsiniz.