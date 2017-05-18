En Pratik Saç Bakım Maskeleri

Yazın gelmesini kutladığımız ve kendimizi güneşin sıcacık etkisine teslim ettiğimiz şu günlerde, mevsim geçişlerinde yaşanan birçok sorun ile de başa çıkmaya çalıştığımız doğrudur. Polenlere karşı alerjileri olanların ‘şu polenler bir bitse de kurtulsam’ dediği, alerjileri olanların alerji şiddetlerinin arttığı, kendimizi yorgun ve halsiz hissettiğimiz mevsim geçişlerinde vücudumuz gibi saçımız ve cildimiz de kendisini yeni bir mevsime hazırlar. Kış aylarının soğuk havasında mat bir görünüme saçlarımız mevsim geçişi ile bir de dökülme sorunu yaşarsa acil bakım maskeleri kaçınılmaz son olur. İşte saçlarınızın hızla toparlanmasını sağlayacak en doğal maske tarifleri…



Çilekli saç maskesi

Çilek hem cildimiz için hem de saçlarımız için tam bir hayat kurtarıcıdır. Ciddi bir C vitamin deposu olan çilek, saçınıza gereken vitamin ve mineral yüklemesini kolaylıkla yapar. Çilek maskesi sayesinde saçlarınız pırıl pırıl parlar ve kuru görüntüsünden uzaklaşır.



6-7 adet çilek, 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 çorba kaşığı balÖncelikle çilekleri püre olacak şekilde ezin. Daha sonra pürenin üzerine hindistan cevizi yağını ve balı dökün. Kremsi bir yapı elde edene kadar karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı ıslak saçlarınıza diplerden itibaren uygulayın. 15 dakika bekletin ve durulayın.Yoğurt tam bir vitamin, kalsiyum ve protein deposudur. Yoğurt aynı zamanda yağlı saçların yağ dengesini ayarlamak için de ideal bir malzemedir. Hem iyi bir nem ve hem de iyi yağ dengeleyici olan yoğurt, acil durumlarda kurtarıcınız olacaktır.½ bardak yoğurt, 1 çay kaşığı elma sirkesi, 1 çay kaşığı balTüm malzemeler bir kapta iyice karıştırın. Tüm saçınıza itina ile uygulayın. 15 dakika bekletin ve durulayın.Avokado son zamanlarda hem sağlıklı beslenenlerin hem de cilt ve saç bakımına dikkat edenlerin en sevdiği doğal ürünlerden birisidir. Avokado nemlendirici özelliğiyle cansız saçlarınıza acil bir yardım uygular ve kuru saçların onarılmasına da yardımcı olur.1 adet avokado, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, yarım su bardağı sütAvokado püre haline gelene kadar ezilir. İçerisine süt ve zeytinyağı elenir, iyice karıştırılır. Saçınızın tümüne uygulanır ve 15 dakika bekletildikten sonra durulanır.