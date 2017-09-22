En Tatlı Hediye New Balance’den!
1906’da Boston’da ayak tabanlığı şirketi olarak yolculuğuna başlayan New Balance, 1970’li yıllarda özel bir ayakkabı üreticisi ve dünyanın en ünlü spor ürünleri yapan markası haline geldi.
Ayakkabı yanında spor giyim ürünleri de bulunan New Balance, hem ayakta hem de giyimde oldukça hafifliği ve rahatlığı ile biliniyor.
İçerisinde kalp şeklinde kilit ve anahtarı olan, metal kalpli bir kutuda satışa sunulan Love Lock ayakkabılar, hem yüzünüzü güldürecek tatlı bir hediye hem de rahat!
Ayakkabı yanında spor giyim ürünleri de bulunan New Balance, hem ayakta hem de giyimde oldukça hafifliği ve rahatlığı ile biliniyor.
New Balance şimdi ise yaklaşan Sevgililer Günü için bir sürpriz yapıyor. Güne özel kalpler, çiçekler ve softluk anlayışını devam ettiren New Balance; bu kez ilhamını Paris Seine Nehri’ndeki “Aşk Köprüsü”nden alıyor. “Love Lock” adı verilen romantik tasarımlı koleksiyon, pembe ve mavi olmak üzere iki renk ayakkabıdan oluşuyor.
İçerisinde kalp şeklinde kilit ve anahtarı olan, metal kalpli bir kutuda satışa sunulan Love Lock ayakkabılar, hem yüzünüzü güldürecek tatlı bir hediye hem de rahat!
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