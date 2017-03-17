En Yeni: Chanel Gabrielle Çanta
Moda denilince akla gelen ilk isimlerden birisi o: Gabrielle Bonheur Chanel.
Chanel markasının kurucusu olan ve güçlü karakteri ile tüm kadınlara ilham olabilecek Gabrielle Bonheur Chanel anısı bu sezon Chanel markasının yeni sezon koleksiyonunda yaşatılacak. İşte o koleksiyonda yer alan bir parça: Chanel’in yepyeni Gabrielle çantası.
Chanel’in Gabrielle çantası, şimdiden sokak modasına damgasını vurmuş durumda. Çantayı moda haftalarının sokak stilinden tutun da birçok ünlünün stilinde görmeye başladık bile. İster uzun saplı hali ile istenirse de kısa saplı hali ile kullanılan bu çanta, sırt çantası özgürlüğünü Chanel markasının şık ve asil duruşu ile bir araya getiriyor. Sokak modasında birçok uygulanmış örneğini görebileceğiniz Chanel’in Gabrielle çantası, bizce yeni sezonda almanız gereken parçalar listesine şimdiden eklenmeli.
Unutmadan; Chanel’in Gabrielle çantasının reklam kampanyası ise adeta yıldızlar geçidi gibi: Kristen Stewart, Cara Delevingne, Caroline de Maigret and Pharrell Williams çantanın yeni reklam filminde rol alacaklar.
Chanel markasının kurucusu olan ve güçlü karakteri ile tüm kadınlara ilham olabilecek Gabrielle Bonheur Chanel anısı bu sezon Chanel markasının yeni sezon koleksiyonunda yaşatılacak. İşte o koleksiyonda yer alan bir parça: Chanel’in yepyeni Gabrielle çantası.
Chanel’in Gabrielle çantası, şimdiden sokak modasına damgasını vurmuş durumda. Çantayı moda haftalarının sokak stilinden tutun da birçok ünlünün stilinde görmeye başladık bile. İster uzun saplı hali ile istenirse de kısa saplı hali ile kullanılan bu çanta, sırt çantası özgürlüğünü Chanel markasının şık ve asil duruşu ile bir araya getiriyor. Sokak modasında birçok uygulanmış örneğini görebileceğiniz Chanel’in Gabrielle çantası, bizce yeni sezonda almanız gereken parçalar listesine şimdiden eklenmeli.
Unutmadan; Chanel’in Gabrielle çantasının reklam kampanyası ise adeta yıldızlar geçidi gibi: Kristen Stewart, Cara Delevingne, Caroline de Maigret and Pharrell Williams çantanın yeni reklam filminde rol alacaklar.
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