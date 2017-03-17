  1. Anasayfa
  2. En Yeni: Chanel Gabrielle Çanta
En Yeni: Chanel Gabrielle Çanta

En Yeni: Chanel Gabrielle Çanta

Moda denilince akla gelen ilk isimlerden birisi o: Gabrielle Bonheur Chanel.

 

2017 -2018 çanta trendleri

Chanel markasının kurucusu olan ve güçlü karakteri ile tüm kadınlara ilham olabilecek Gabrielle Bonheur Chanel anısı bu sezon Chanel markasının yeni sezon koleksiyonunda yaşatılacak. İşte o koleksiyonda yer alan bir parça: Chanel’in yepyeni Gabrielle çantası.
 
2017 -2018 çanta trendleri

Chanel’in Gabrielle çantası, şimdiden sokak modasına damgasını vurmuş durumda. Çantayı moda haftalarının sokak stilinden tutun da birçok ünlünün stilinde görmeye başladık bile. İster uzun saplı hali ile istenirse de kısa saplı hali ile kullanılan bu çanta, sırt çantası özgürlüğünü Chanel markasının şık ve asil duruşu ile bir araya getiriyor. Sokak modasında birçok uygulanmış örneğini görebileceğiniz Chanel’in Gabrielle çantası, bizce yeni sezonda almanız gereken parçalar listesine şimdiden eklenmeli.
 
2017 -2018 çanta trendleri

Unutmadan; Chanel’in Gabrielle çantasının reklam kampanyası ise adeta yıldızlar geçidi gibi: Kristen Stewart, Cara Delevingne, Caroline de Maigret and Pharrell Williams çantanın yeni reklam filminde rol alacaklar.
 
2017 -2018 çanta trendleri


 


Benzer Haberler

Sezonun En Yenileri

Sezonun En Yenileri

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.