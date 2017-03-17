En Yeni: Chanel Gabrielle Çanta

Chanel markasının kurucusu olan ve güçlü karakteri ile tüm kadınlara ilham olabilecek Gabrielle Bonheur Chanel anısı bu sezonmarkasının yeni sezon koleksiyonunda yaşatılacak. İşte o koleksiyonda yer alan bir parça: Chanel’in yepyeniçantası.Chanel’in, şimdiden sokak modasına damgasını vurmuş durumda. Çantayıhaftalarınınnden tutun da birçok ünlünün stilinde görmeye başladık bile. İster uzun saplı hali ile istenirse de kısa saplı hali ile kullanılan bu, sırt çantası özgürlüğünümarkasının şık ve asil duruşu ile bir araya getiriyor.nda birçok uygulanmış örneğini görebileceğiniz Chanel’inçantası, bizce yeni sezonda almanız gereken parçalar listesine şimdiden eklenmeli.Unutmadan; Chanel’inçantasının reklam kampanyası ise adeta yıldızlar geçidi gibi: Kristen Stewart, Cara Delevingne, Caroline de Maigret and Pharrell Williams çantanın yeni reklam filminde rol alacaklar.