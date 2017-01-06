Engel Tanımayan Sergi!

Yaptığı resimlerle büyük beğeni toplayan ressamın, aldığı özel eğitim sayesinde daha önce de birçok sergisi açılmış. Muhammed Yalçın şimdi de ANKAmall’da resimseverlerle bir araya geliyor. ANKAmall da sosyal projelerde ve sanat faaliyetlerinde desteğini her alanda hissettiriyor.



Resme ilk olarak evinin duvarlarını boyayarak, ardından da tüm evi çizdiği resimlerle süsleyerek başlayan Yalçın’ın yeni sergisini; 17 Ocak tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.



Engeli, sanatına mani olmayan Muhammed Yalçın’ın yaptığı resimler, daha şimdiden ANKAmall’u ziyaret eden misafirlerden büyük övgü topladı.

