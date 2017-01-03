Dünya üzerinde en sık görülen nörolojik hastalık olarak bilinen epilepsi için şimdi 13 Şubat Dünya Epilepsi Günü’nde hastaların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, ‘Epilepsi İçin Bak’ sloganıyla yeni bir kampanya başlattı.



10 yaşında bu haftalık ile tanışan Arya Nur Güneş ile 3 yaşında bu hastalığa yakalanan ikiz kardeşi Sonat Bike Güneş, farkındalık amacıyla epilepsiyle yaşamayı anlattı. İkisi de 2012 ve 2014 yıllarında düzenlenen ‘Epilepsi ve Ben’ başlıklı fotoğraf yarışmasında birincilikler kazanırken, hiçbir zaman hayata küsmediler.





13 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında, ‘’Epilepsi İçin Bak’’ projesini hayata geçiren Türk Epilepsi ile Savaş Derneği ve Türkiye Epilepsi Hasta ve Yakınları Derneği; bir gün değil her zaman bu hastalığa karşı önyargılarla mücadele etmeyi amaçlıyor.



Sizler de mor gözlüklerinizle #epilepsiiçinbak diyerek epilepsi farkındalığı için elçi olabilir, bu sesi tüm ülkeye duyurabilir, Arya ve Sonat gibi binlerce çocuğa mutlu bir hayat sunulmasına yardımcı olabilirsiniz.

