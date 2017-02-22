Epilepsi ve Ben Resim Yarışması

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından Belçika kökenli biyoteknoloji şirketi olan UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle gerçekleştirilen yarışma ile bu yıl da epilepsiyle yaşayan çocuk ve gençler hayallerini resimleri aracılığıyla anlatabilecek. Yarışmaya katılmak isteyenler 22 Nisan 2017 tarihine kadar www.epilepsiveben.net üstünden başvurularını yapabilecek.

En yaygın nörolojik hastalıklardan biri olan epilepsi, Türkiye’de 750 bin kişinin hayatını olumsuz etkiliyor. Beyinde var olan elektriğin aşırı artması ile ortaya çıkan epilepsi bir kronik hastalık olsa da toplumdaki ön yargılar hastaların sosyal yaşamını olumsuz etkileyebiliyor. Kişiden kişiye değişiklik gösteren nöbetlerle kendini gösteren ve doğru tedavi ile kontrol altına alınabilen epilepsi ile yaşayan çocuk ve gençlerin kendini ifade edebileceği bir platform yaratmak için Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından UCB Pharma’nın koşulsuz desteğiyle hayata geçirilen Epilepsi ve Ben Yarışması, bu yıl da katılımcılarını bekliyor. Bu yıl 11’incisi gerçekleştirilecek Epilepsi ve Ben Yarışması, epilepsiyle yaşayan çocuk ve gençlerin hayallerini resimleri aracılığıyla tüm Türkiye’ye anlatmasına imkân verecek.

Dereceye girenleri ödüller bekliyor

6 -11 ve 12 -16 yaş olmak üzere iki farklı kategoride düzenlenen Epilepsi ve Ben Yarışması için başvuruları beklediklerini söyleyen Prof. Dr. S. Naz Yeni, “11’inci yılında olduğumuz yarışma, epilepsiyle yaşayan çocuk ve gençlerin hastalıklarıyla barışması ve güven kazanmaları için değerli bir platform. Yarışma ile hem çocuklarımızın yaratıcılıklarını destekliyor hem de toplumdaki ön yargıların ortadan kalkmasına destek oluyoruz” dedi. Yarışmada her 2 kategoride de ilk 3’e girenlerin Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nden ödül kazandığını belirten Prof. Dr. Yeni, “Her yıl çocuklarımızın ellerinden çıkan birbirinden güzel eserleri değerlendiriyoruz. Yarışmaya katılanlardan epilepsiyi algılayışlarını, epilepsi ile birlikte nasıl yaşadıklarını, epilepsinin kendilerini nasıl etkilediğini resmetmelerini bekliyoruz” diye konuştu. Prof. Dr. Yeni başvurular için son tarihin 22 Nisan 2017 olduğunu da hatırlattı.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiler ve başvuru formuna www.epilepsiveben.net sitesinden ulaşılabiliyor.