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Eşarpta Son Trendler

Eşarpta Son Trendler

Muhafazakar moda dünyasının olmazsa olmazı eşarplar, tesettürlü kadınların veya eşarbı aksesuar olarak kullananların kurtarıcısı olarak sezonda yerini alıyor.

Grafik desenli veya çiçekli, rengarenk eşarp ve şallar bu yaz şıklığınızı tamamlayacak. Özellikle pastel tonlar bizim favorimiz...
 

GUCCI-335 EURO
GUCCI 335 EURO
 
145 TL. RUMISU
RUMISU 145 TL
 
Aker 135 TL.
AKER 135 TL
 
BURBERRY 3750 TL.
BURBERRY 3750 TL
 
Cacharel-170 TL
CACHAREL 170 TL
 
CARTIER 400 DOLAR
 
GUCCI-335 EURO
GUCCI 335 EURO
 
Interview Sarar -79.50 TL.
SARAR 79.50 TL
 
Pierre cardin 160 TL.
PİERRE CARDİN 160 TL
 
silkandcashmere-189 TL
SİLKAND CASHMERE 189 TL
 
VAKKO 269 TL.
VAKKO 269 TL
 


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