Eşarpta Son Trendler
Muhafazakar moda dünyasının olmazsa olmazı eşarplar, tesettürlü kadınların veya eşarbı aksesuar olarak kullananların kurtarıcısı olarak sezonda yerini alıyor.
Grafik desenli veya çiçekli, rengarenk eşarp ve şallar bu yaz şıklığınızı tamamlayacak. Özellikle pastel tonlar bizim favorimiz...
Grafik desenli veya çiçekli, rengarenk eşarp ve şallar bu yaz şıklığınızı tamamlayacak. Özellikle pastel tonlar bizim favorimiz...
GUCCI 335 EURO
RUMISU 145 TL
AKER 135 TL
BURBERRY 3750 TL
CACHAREL 170 TL
GUCCI 335 EURO
SARAR 79.50 TL
PİERRE CARDİN 160 TL
SİLKAND CASHMERE 189 TL
VAKKO 269 TL
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