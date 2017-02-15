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Eskimeyen Trend: Kot Ceket

Eskimeyen Trend: Kot Ceket

Neredeyse 50’li yıllardan beri hayatımızda olan kot ceketler, her sezonun gözdesi ve vazgeçilmez kurtarıcısı.

 

denim ceket nasıl kullanılır

İlkbaharda veya sonbaharda fark etmez, kot ceketlerin kolay kullanımı ve her kombine rahatlıkla uyum sağlaması ile dolaplarda ayrı bir yeri var. Ayrıca kot ceket kullanmanın pek çok farklı alternatifi de bulunuyor. Dikkat edeceğiniz birkaç nokta ile oldukça şık ve cool görünümler elde edebilirsiniz, ipuçlarını takip edin…

 
kot ceket nasıl giyilir

Beyaz Gömlek & T-shirt

Kullanıldığı her parça ile güzel bir kombin sağlayan beyaz t-shirt ve gömlekler, kot ceketlerin de en yakın arkadaşı. Beyaz ve kotun mükemmel uyumunun gücünden mutlaka yararlanmalısınız!
 
Jeans jacket

 Elbise&Etek

Evet, yakın bir zamana kadar etek ve elbiselerle kullanımını çok sık görmediğimiz kot ceketler, artık her yerde. etek veya elbiselerinizin üzerine alacağınız kısa kot ceket ile şıklığı yakalayabilir, bacak boyunuzun daha uzun görünmesini de sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu tarz kombinlerle bohem tarzı da yakalacağınızı unutmayın.
 
denim ceket nasıl kullanılır

Deri Parçalarla

İster deri etekle giyin, ister deri pantolonla; bu kumaş her türlü kot ceketinizle yakışacaktır. Deri parçalarınızın yanı sıra PVC parçalarla da kot ceketinizi kombinleyebilirsiniz.
 
denim ceket nasıl kullanılır

 
Desenlerle Kullanın

Kot ceketler leoparla da çiçekli veya geometrik desenlerle de hatta militer parçalarla da uyum içerisinde. Fazlaca hareketli kombinlerinizi kot ceket gibi hem sakin hem de cool bir parça ile tamamlamanız mükemmel olacaktır.
 
denim ceket nasıl kullanılır
 
Aksesuarla Kullanın

Kot ceketinizle hava durumuna göre farklı kalınlıklarda şal atkılar veya fularlar kullanabilirsiniz. Havanızı değiştirecek ufak bir dokunuşu, yakanıza iliştireceğiniz sevimli borşlarla da elde edebilirsiniz.
 
denim ceket nasıl kullanılır
 
Oversized Kot Ceketler
 
Özellikle 2017’de rastladığımız oversized kot ceketler, herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir parça. Salaş tarzını istediğiniz doğrultuda seçeceğiniz parçalarla şıklaştırabilir; cool bir görünüm elde edebilirsiniz.
 
denim ceket nasıl kullanılır

 
denim ceket nasıl kullanılır
 
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