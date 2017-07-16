Et Yemeden de Protein Alabilirsiniz

Protein alımının vücudumuza sağladığı faydaları hiç düşündünüz mü? Yıpranan hücrelerin ve şeker alımının düzenlenmesi, antikor üretimi, hücre içi ve dışı sıvıların dengede tutulması, hücrelerin onarıp yenilenmesi ve daha bir sürü döngüde başrol oynayan protein, şüphesiz ki vücudumuzun en önemli ihtiyacı. Protein deposu yiyecekler denildiğinde akla ilk et geliyor. Ancak et yemeden de protein alabileceğimiz besin kaynakları var. İşte o yiyecekler…



Yulaf

Yulaf en sağlıklı tahıllardan birisidir. Yaklaşık 100 gramında 13 gram protein bulunan yulaf, hem cilt hem de saç sağlığına oldukça faydalıdır. Aynı zamanda sinir sistemini korumaya, uykusuzluğa, kemik ve kas sağlığını korumaya oldukça faydalı olan yulaf, karbonhidrat açısından da oldukça zengindir.



Mercimek

Manganez, diyet lifi, bakır, potasyum ve demir açısından oldukça zengin olan mercimek, aynı zamanda protein açısından da tam bir depodur. Yaklaşık 100 gramında 9 gram protein bulunan mercimek, göz sağlığı için de oldukça faydalıdır.



Badem

Magnezyum, manganez, E vitamini, kalsiyum, fosfor ve demir açısından zengin olan badem, aynı zamanda protein bakımında da oldukça zengindir. Badem kolesterol sağlığını korumada ve kemik sağlığında da oldukça faydalıdır. Bademin 100 gramında 21 gram protein bulunur.



Süt

Süt bilinen en iyi bir protein kaynaklarından birisidir. Aynı zamanda kalsiyum içermesi nedeniyle güçlü kemikler için de birebirdir.

