Etkili Kirpikler İçin…



Hepsinin kendine özel tüyoları, uygulama yöntemleri var. Biz de bugün kirpikleri nasıl daha etkili ve kusursuza yakın bir hale getirebiliriz yazdık…



Maskara uygularken gözümüzü çıkarmamak ilk kural. Bu tamamsa diğer adımlara geçebiliriz. Her defasında maskarayı tüpüne sokup çıkararak daha fazla ürün alıyor olmanız, kirpiklerinizi daha mükemmel yapmaz. Böyle yaparak tüpün içindeki hava ile teması artırır ve böylece maskaranızın çok çabuk kurumasına yol açmış olursunuz. Bunun yerine fırçayı tüpün içinde çevirmeniz işe yarayacaktır.



Siz hem dolgun, hacimli hem de uzun kirpikler istiyor olabilirsiniz ama çoğu maskara sadece tek bir işlevde olur. Ama bu bir sorun değil. İki etkiyi de aynı anda gösterecek farklı 2 maskara kullanabilirsiniz.



Maskaranın fırçasını genelde yatay tutarız. Daha etkili kirpikler için fırçayı hem yatay hem de dikey şekilde tutarak uygulayın. Böylece köşelerde kalan ya da çok küçük kirpiklerinize dahi maskarayı ulaştırabilirsiniz.



Herkes alt kirpiklerine maskara uygulamaz ama eğer siz uygulayacaksanız, bu işlemi en sona bırakın. Ve bunu, fırçanızı tekrar maskara tüpüne sokmadan, kalan ürünle yapın.





