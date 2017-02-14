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Ev Yapımı Saç Maskeleri

Ev Yapımı Saç Maskeleri

Saçlarınızın daha parlak ve sağlıklı gözükmesi için siz de küçük bir servet ödeyenlerden misiniz? Cevabınız evet ise bu yazımız tam size göre!

Evinizde hazırlayabileceğiniz ve oldukça basit malzemeler kullanarak oluşturduğunuz bu saç bakım maskeleri ile saçlarınızın daha sağlıklı ve parlak gözükmesini sağlayabilirsiniz.

İşte mucizevi etkilere sahip olan ve hemen hemen her evde bulunan malzemelerin saç bakımındaki rolleri…

Mayonez
İlk duyduğunuzda kulağa çok saçma gelebilir fakat mayonez saç parlatma için en çok başvurulan malzemelerden birisidir. İçerisinde bulunan yumurta sayesinde hem saçı besleyen hem de saçlarınızın canlı ve parlak gözükmesine yardımcı olan mayonez, saç bakım maskelerinizin yeni gözdesi olacak gibi.

Yoğurt
Yoğurt bilinen en etkili ve en kolay temin edinilebilecek saç bakım malzemelerinden birisidir. Saç uzatma özelliği sayesinde saç bakım maskelerinin olmazsa olmazı olan yoğurt, aynı zamanda saçın mat görüntüsünü de yok eder.

Yumurta
İşte evde hazırlanan saç bakım maskelerinin demirbaş malzemelerinden birisi daha: yumurta. Saçı hem parlatan hem nemlendiren hem de dökülmelerine son veren yumurta, saçınıza hissedilir bir yumuşaklık da kazandırır.

Sirke
Her şeye iyi gelen sirke, saç için de gizli bakım ürünlerinden birisidir. Saç parlatmada etkisi tartışılmaz olan elma sirkesi, diğer sirkelere oranla saç bakımında kullanılması daha uygun olan sirke çeşididir.
 


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