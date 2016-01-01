Ev Yoğurdunun Tadı Da Başka Faydaları Da…

Yoğurdun sadece kalsiyum kaynağı olmasıyla değil, içerdiği protein ve yararlı bakteriler ile de bol tüketilmeyi hak ettiğini belirten Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, yetişkinlerin günde bir kase, çocukların da en azından günde 6 yemek kaşığı ev yoğurdu tüketmeleri gerektiğini vurguluyor. Evde yapılan yoğurdun faydalarını da anlatan Öçal, bir de yoğurt yapımı tarifi verdi…



Bağırsak Sağlığını Korur

Evde yapılan doğal yoğurtlar, katkı maddesi içermediği için hazır yoğurtlara göre daha yüksek oranda probiyotik içeriyor. Probiyotiklerin de bağırsak dostu bakteriler olduğunu düşünürsek, bağırsak duvarında bulunan ve besin emilimini sağlayan villusların yapısını koruyup bağırsak hareketlerini düzenlemesi açısından önemlidir.



Yağ Yakımına Destek Olur

Yoğurt, içeriğindeki kalsiyum sayesinde özellikle karın bölgesinde oluşan yağlanmanın azaltılmasına yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalar da diyetlerinde yoğurt tüketenlerin, tüketmeyenlere oranla kilo kaybının daha fazla olduğunu gözler önüne seriyor.



Tansiyonu Düzenliyor

Yapılan çalışmalar, düzenli yoğurt tüketiminin yüksek tansiyon riskini azalttığı ve her gün bir kâse yoğurt tüketen kişilerin büyük tansiyonlarının normal değerlerde olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.



Bağışıklık Sistemini Kuvvetlendiriyor

Yoğurt, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, hastalık ve enfeksiyon gibi durumlarla savaşan T hücrelerinin aktivasyonunu artırıp daha güçlü hale getiren bir besindir. Bağışıklık sistemini güçlendiren immunoglobulin A’dan da zengin bir besin yoğurt, vücudu enfeksiyona karşı dirençli hale getiriyor.



Kolesterolü düzenliyor

Özellikle kaymaksız olarak tüketilen ev yoğurdunun kolesterolün düşürülmesine destek olduğu biliniyor. Bu etkisini de bağırsak villuslarının sağlığını sürdürmesini sağlayan yararlı bakteriler sayesinde gerçekleştiriyor. Bağırsaklarda oluşan emilim bozukluklarını önleyerek, fazla yağın dışkı ile vücuttan atılmasını sağlıyor ve bu şekilde kolesterol seviyelerinin yükselmesine engel oluyor.



Cilt ve Deri Hastalıklarına Karşı Koruyor

Yoğurt, içerdiği yararlı bakteriler sayesinde ciltte oluşan sivilce ve kızarıklıklara iyi geldiğini gelirken; probiyotik bakteriler sayesinde aynı zamanda kadınlarda sıklıkla karşılaşılan vajinal mantar enfeksiyonlarına karşı da koruyucu oluyor.



Kas gelişimini destekliyor

İçerdiği protein sayesinde özellikle egzersiz sonrası yıpranan kasların onarılmasında görev alan yoğurt, protein dokuların gelişmesi ve onarılmasını sağlayan temel besin öğesidir. Bu protein kaynaklarının başlıcalarından biri de süt ve süt ürünleridir.



Tatlı İsteğini Engelliyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, konu ile ilgili “Bir kase yoğurt protein, karbonhidrat ve yağ miktarını dengeli bir şekilde içerdiği için kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor. Sağlıklı beslenmenin temel taşlarından biri de kan şekerinin dengeli olmasını sağlamaktır. Üstelik kan şekeriniz ne kadar dengeli olursa abur-cubur ve tatlı istekleriniz de o kadar az olacaktır. Özellikle canınız tatlı istediğinde ise ev yapımı meyveli yoğurt yaparak ya da meyve ve yoğurdu blenderdan geçirdikten sonra dondurarak son derece sağlıklı tatlılar elde edebilirsiniz” diyor.



Süt Seçerken Dikkat!

Yoğurt yaparken tercih edeceğiniz sütün sağlıklı ve hijyenik kurallara uygun olarak evinize girmesi çok önemli. Çünkü süt, mikroorganizmaların üremesi için çok iyi bir ortam oluşturduğundan çok da kolay bozulabilen bir besindir.



Yoğurdunuzu günlük sütten yapmaya ya da açık süt alıyorsanız güvenilir yerlerden almaya dikkat etmelisiniz.

Günlük süt de alsanız, mutlaka önce bir kaynatın. Özellikle iyi kaynamayan açık sütlerden başta tüberküloz, brusellozis ve kuduz olmak üzere birçok hastalık bulaşabiliyor.



Açık sütü kaynatırken fokurdadıktan sonra ocağın altını kısıp, en fazla 5 dakika daha kaynatın. Gereğinden fazla kaynatılan sütteki vitamin ve minerallerde büyük kayıp olduğunu yapılan araştırmalar ortaya koyuyor.



Ev Yoğurdu Tarifi

Önce sütü tencerede kaynatın. Kaynarken hafifçe karıştırıp, içindeki suyun buharlaşmasını sağlayın. Ocaktan aldıktan sonra mayalayacağınız yerde, ısısını koruyacak bir şekilde etrafını kalın örtülerle sarıp soğumaya bırakın. Arada serçe parmağınızla ısısını kontrol edin. Süt sıcaklığı mayalanmaya uygun olduğunda, parmağınızda sıcağa biraz yakın şekilde ılıklık hissedersiniz. Ardından tahta kaşıkla, 1 litre süt için 1 yemek kaşığı dolusu yoğurdu ılık sütten alacağınız biraz sütle iyice ezip püre kıvamına getirin. Sonra sütün içinde iyice dağılana kadar karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın ve yine kalın bir örtü ile sıkı sıkı sardıktan sonra kalorifer yakınında 4-6 saat bekleterek mayalanmasını sağlayın.



Afiyet Olsun!



