Evde Diş Beyazlatma Yöntemleri

Herkes dişlerinin bembeyaz olmasını ve kendinden emin gülüşlere sahip olmayı ister. Ancak kimi zaman genetik durumlar, kimi zaman yediklerimiz kimi zaman ise sigara tüketimi gibi etkenler dişlerimizin inci gibi bembeyaz görünmesini engeller. İşte dişlerinin yeterince beyaz görünmediğini düşünenler için hem masrafsız hem de doğal yöntemlerle diş beyazlatma önerileri…



Karbonat ve limon

Hem karbonat hem de limonun iyi gelmediği bir şey yoktur herhalde. Gerek ev temizliğinde gerekse güzellik bakım ve maskelerinde tercih edilen bu muhteşem ikili, şimdi de diş beyazlatmada mucizevî bir etki gösteriyor. Bilindiği gibi karbonat dişleri hem temizleyen hem de beyazlaştıran en önemli maddelerden biri. Dolayısı ile karbonatı asidik özelliği ile bilinen limon ile birleştirerek hem dişlerinizi beyazlatabilir, hem de ağız bakterilerinizi azaltabilirsiniz.



Nasıl Uygulanır: Diş fırçanızın üzerine bir çay kaşığı kadar karbonat serpiştirin. Karbonatın üzerine birkaç damla limon suyu sıkın ve dişlerinizi fırçalayın.



Gliserin

Evet, kulağa biraz tuhaf gelebilir ancak gliserin hem ağız içi bakterileri öldüren hem de çok daha beyaz dişlere sahip olmanızı sağlayan oldukça etkili bir maddedir.



Nasıl Uygulanır: Gliserini uygulamadan önce dişlerinizi fırçalayın ve sonrasında birkaç damla gliserini diş fırçanıza damlatarak dişlerinizi gliserin ile fırçalayın.



Tarçın ve adaçayı

Hem tarçın hem de adaçayı diz beyazlatma ve diş sağlığı denildiğinde akla gelen iki önemli doğal içerik aslında.



Nasıl Uygulanır: Diş fırçanızın üzerine biraz tarçın ve biraz adaçayı serpip dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.



Çilek

Hem tadı hem de kokusu dayanılmaz olan çilek, aynı zamanda tam bir mucize deposu. Özellikle diş beyazlatma denildiğinde bilinen en etkili meyvelerden birisi olan çilek, aynı zamanda diş sağlığında da çok etkili.



Nasıl Uygulanır: Çileği ezerek püre kıvamına getirin ve sonra bu püre ile dişlerinizi fırçalayın.

