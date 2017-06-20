Evde Fıstık Ezmesine Ne Dersiniz?

Hazır fıstık ezmelerinin içerisinde koruyucu, gereksiz yere yağ ve tatlandırıcı şeker vb. bulunuyor. Bu sebeple evde yapılan hem daha sağlıklı hem de daha hesaplı oluyor. Fıstık ezmesinin içeriği çok zengin. Protein, lif, sağlıklı yağlar... ne ararsanız var



Dikkat! Akışkan kıvamı yedikçe yiyesinizi getirecek. Kilo almak isteyenler ve spor yapanlar için ise çok iyi bir gıda.



FAYDALARINDAN BAHSETMEK GEREKİRSE...

Oldukça besleyici, özellikle çocukların gelişimine yardımcıdır.

E vitamini içermesi sebebiyle, hücre hasarını önleyerek cildi güzelleştirir.

Enerji verir.

Kas yoğunluğunu arttırarak sağlıklı kilo alımını sağlar.

Doğru miktarda tüketildiğinde zayıflamaya da yardımcı olur.



FISTIK EZMESİ TARİFİ

Dilerseniz artık tarife geçelim.



Malzemeler:

250 gr. kabuklarından ayırdığınız yer fıstığı

Biraz kaya tuzu (opsiyonel)

1 yemek kaşığı doğal bal veya pekmez (opsiyonel)



Yapılışı:

Fıstıkları tavada 3-4 dakika ısıtıyoruz, böylece yağları dışarı çıkacak ve daha kolay kremalaşacak. Şimdi ihtiyacımız olan sadece bir mutfak robotu, sıcak fıstıkları robota ekleyin ve bızzzttt... Robotunuzun gücüne göre uzun veya kısa sürebilir. Arada robotunuzu dinlendirmeyi unutmayın ki fazla çalışmaktan dumanlar çıkmasın içinden.



Fıstıklar önce un haline gelecek, çekmeye devam ettikçe yağı ortaya çıkacak ve fıstık ezmesine dönüşecek. Fıstıklar yağlarını bıraktığı zaman, içerisine isterseniz kaya tuzu veya bal ekleyebilirsiniz. Devamında son bir kere daha robotunuzu çalıştırın.



En son isterseniz biraz keten ve chia tohumu serpebilirsiniz. Çıtır çıtır, şahane bir lezzet katıyor. Ve sağlık deposu koruyucusuz, şekersiz, fıstık ezmeniz hazır.



Afiyet olsun!



Not: 1 muz veya sevdiğiniz bir meyve yanında; 1-2 tatlı kaşığı fıstık ezmesi, süt veya şekersiz kahve iyi bir öğün seçeneği olacaktır. Hafif bir öğle öğünü veya kahvaltı olarak tüketilebilir.



Zeynep Boz

