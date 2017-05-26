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Evde Ruj Yapımı Teknikleri

Evde Ruj Yapımı Teknikleri


Balmumu ile ruj
Balmumu ile ruj yapmak, en basit ve en pratik yöntemlerden birisidir. Bu uygulama için ihtiyacınız olan malzemeler: 1 yemek kaşığı balmumu, 1 tatlı kaşığı gliserin ve birer çay kaşığı vanilya, aloevera yağı, karabiber yağı ve istediğiniz renkte gıda boyasıdır. Evinizde balmumu yoksa vazelin de işinizi görecektir.

Yapımı:
Vazelin ya da balmumunu benmari usulü eriterek işe başlayabilirsiniz. Eritme işleminden sonra içerisine gliserini, vanilyayı, aloevera yağını, karabiber yağını ve istediğiniz renkte tercih edeceğiniz gıda boyasını ekleyip karıştırmanız gerekiyor. İyice karıştırdıktan sonra karışımı temiz bir kaba alın ve üstünü kapatarak buzluğa koyun. Dondurma işlemi sonrasında rujunuz hazır.

Far ile ruj yapımı
Evde ruj yapma yöntemlerinden birisi de far kullanarak ruj yapmaktır. Bu uygulama için gereken malzemeler; istediğiniz renkte bir far, mat bir fondöten, besleyici bir yağ çeşidi ve bebek pudrasıdır. Far rengini seçerken birkaç farklı rengin karışımından yaratıcı renkler elde edebileceğinizi de unutmayın.

Yapımı:
Yapmanız gereken ilk adım farınızı bir kaba dökmek ve güzelce ezip tamamen toz haline getirmektir. Bu tozun üzerine fondöteni ve kullanacağınız yağdan birkaç damla ekleyerek biraz sulandırabilirsiniz. Son olarak işin içine bebek pudrasını bir çay kaşığı kadar ekleyerek dâhil edin ve karışımı güzelce karıştırın. Bu karışım likit bir karışım ve aynı zamanda sizin rujunuz olacaktır. Bu karışımı küçük bir kutuya koyup dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.
 


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